A Murazzano arriva la compagnia Bambabambin con Arlecchino, “Il mercante di legnate”

Domenica 26 marzo alle 16.30, il salone polifunzionale di Murazzano si animerà di tutta la goliardica tracotanza di Arlecchino, che dopo averne prese tante, si trasformerà in un eccellente distributore di legnate.

Burattinarte annuncia un grande classico del teatro di figura per la penultima tappa del suo calendario invernale: Il mercante di legnate, uno dei più divertenti spettacoli della compagnia Bambabambin di Belluno.

Protagonista dello spettacolo sarà Arlecchino affiancato dagli altri personaggi della Commedia dell’Arte, trasformati in meravigliosi burattini a guanto, realizzati con sapiente passione artigiana da Paolo Rech.

Consuelo Conterno e Claudio Giri, direttori artistici e ideatori della rassegna, presentano l’artista veneto: «Paolo Rech ha collezionato prestigiosi premi e riconoscimenti in tutta Europa, dopo essersi esibito in Argentina, Armenia, Bielorussia, Brasile, Eritrea, Francia, Grecia, Guatemala, Inghilterra, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Uganda. Arlecchino è protagonista di molti suoi spettacoli e lo interpreta sempre magistralmente».

Giri e Conterno anticipano la trama, arguta e molto divertente: «Arlecchino è poverissimo, ma vorrebbe sposare la figlia del Re, il quale, naturalmente, la vuole dare in moglie ad un uomo bello ed intelligente, purché sia anche ricco. Arlecchino si mette così in affari, vendendo quello che ha sempre ricevuto: “sonore” legnate! Commerciante onesto, darà ad ognuno il suo, insegnando a tutti a non fare agli altri quello che non vorrebbero fosse fatto a loro».

Per trovare posto è vivamente consigliato arrivare almeno 20 minuti prima dell’inizio, previsto alle 16.30.

Affinché l’incantesimo del teatro si compisse, hanno sostenuto questa XXIV edizione di Burattinarte d’Inverno: Regione Piemonte, Fondazione CRC, i Comuni di Alba, Piobesi d’Alba, Grinzane Cavour, Guarene, Murazzano e Novello, oltre al Circolo Arci Cinema Vekkio..