Mister Giancarlo Camolese: “Mi piace molto la provincia di Cuneo” (VIDEO)

Ieri sera, al “Polifunzionale” di Bra, l’AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio) Piemonte-VdA e della provincia di Cuneo hanno ospitato mister Giancarlo Camolese. Ex tecnico del Torino e di numerose altre piazze, oggi docente a Coverciano, SUISM e commentatore tecnico per Mediaset, nonchè vice-presidente nazionale AIAC. Camolese è intervenuto per la consegna degli attestati del corso Licenza D, agli allenatori. Accompagnato da Michele Del Vecchio (presidente AIAC cuneese) è intervenuto, in esclusiva, ai nostri microfoni.