6ª edizione de “La tre giorni delle donne” a Sant’Anna di Valdieri

Torna “La tre giorni delle donne”, un weekend di festa con incontri, approfondimenti, proiezioni cinematografiche e musica sul tema delle donne in montagna oggi. L’evento, organizzato dal Coordinamento Donne di Montagna si terrà il 17-18-19 marzo 2023 a Sant’Anna di Valdieri.

La manifestazione, tenutasi in Val Maira fino al 2011, rinasce nel contesto del progetto CIC – Costruire il cambiamento, promosso dallo stesso Coordinamento; la 6ª edizione – ad ingresso gratuito – propone un ricco programma incentrato su nuovi modi di fare politica dal basso, con momenti conviviali, passeggiate, incontri, tavoli tematici, proiezioni (“Scuola in mezzo al mare” di Gaia Russo Frattasi, presente all’evento) e musica dal vivo (a cura della Corale della Valgina) e sarà anche l’occasione per raccontare le attività fin qui svolte nell’ambito di CIC e presentarne di nuove.

CIC – Costruire il cambiamento è un progetto del CDM – Coordinamento Donne di Montagna finanziato da Fondazione Compagnia di San Paolo e Otto per Mille Valdese che valorizza le donne come motore di cambiamento delle comunità rurali e di montagna cuneesi e persegue l’ambizioso obiettivo di migliorare la qualità della vita economica, sociale e culturale delle donne in montagna, fornendo opportunità di formazione (erogate in modo gratuito) e di empowerment femminile.

«Il Coordinamento è giunto al progetto CIC dopo anni in cui le attività sono state svolte all’estero, in Bolivia, tornare a lavorare sul territorio locale ha significato un enorme impegno di recupero e costruzione di reti di contatti e mappatura della situazione attuale delle donne in montagna oggi. – afferma Patrizia Palonta, presidente e fondatrice del Coordinamento Donne di Montagna – La risposta è stata sopra le aspettative e il progetto dalla sua presentazione è già entrato in una sua fase operativa con la realizzazione di due corsi».

Presentato a dicembre, il progetto CIC ha coinvolto ad oggi circa 20 donne che hanno partecipato ad alcuni momenti formativi sull’alfabetizzazione social (“Comunicazione e gestione social network per l’impresa” a cura di Federica Zancato e Silvia Cappuccio) e sull’amministrazione (“Mettersi in proprio” a cura di Liliana Meinero).