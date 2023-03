Coppa Italia Biathlon: tutti i risultati piemontesi a Valdidentro

Dopo la mass start, è stata la sprint a regalare spettacolo nella settima e penultima tappa di Coppa Italia Fiocchi. Nella località valtellinese di Valdidentro (Sondrio), è così andata in scena la seconda giornata di gare del circuito nazionale di biathlon, valida per il XII Trofeo Stefano Sertorelli. Il Piemonte ha occupato i primi due gradini del podio tra i Giovani. Dopo il secondo posto di

ieri, Michele Carollo (Fiamme Oro) ha conquistato il successo, tagliando per primo il traguardo in 22’40’’5 (1 1). Alle sue spalle, si è piazzato l’altro cuneese Paolo Barale (22’57’’5; 0 2), seguito dall’atleta di casa, Davide Cola dell’Alta Valtellina (23’19’’3; 0 3). Giornata non positiva per Nicola Giordano: l’atleta delle Fiamme Gialle è 8° con cinque errori complessivi (24’22”5 – 2 3). È arrivata ancora una vittoria per Francesca Brocchiero. La biathleta dell’Alpi Marittime ha concluso la sua prova in 23’01’’ (0 1), precedendo Alessia Forlin (24’00’’1; 2 0) e la compagna di sci club, Matilde Salvagno (24’21’’4; 2 1).

Ancora una doppietta dell’Esercito nella prova femminile. Grazie a un poligono ‘immacolata’, l’alpina Denise Planker ha infatti di nuovo conquistato la vittoria con il tempo finale di 26’51’’1 (0 0), precedendo la compagna la cuneese Gaia Brunetto (27’05’’6; 0 2) e la trentina delle Fiamme Gialle Anael Mezzacasa (28’14’’; 1 0). Al maschile vittoria di Felix Ratschiller che è salito di nuovo sul gradino alto del podio. Il portacolori dei Carabinieri è stato il più veloce con il tempo di 30’02’’1 (1 1), precedendo ancora una volta Fabio Cappellari del Fornese, secondo in 30’58’’1 (2 1), mentre Lorenzo Solero dell’Us Dolomitica è andato a completare il podio (31’55’’7; 3 2). Giornata difficile per il piemontese Thomas Daziano (Fiamme Oro) che commette quattro errori al poligono e chiude al 6° posto seguito da Riccardo Fenoglio (Alpi Marittime).

Doppietta dell’Alpi Marittime Entracque tra le Aspiranti femminile. Magalì Miraglio Mellano ha concluso la sua prova in 22’06’’4 (0 1), davanti alla compagna di club Matilde Giordano (22’12’’1; 0 2), vincitrice della mass start, e alla valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet del Gran Paradiso (23’02’’6; 1 1). Nelle prime 15 posizioni c’è tanto Piemonte grazie alle belle prestazioni delle rappresentanti del Comitato Alpi Occidentali: al 5° posto Cecilia Peano (Alpi Marittime), Luna Forneris (Alpi Marittime) è 7^, Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime), Anna Giraudo (Alpi Marittime), Alice Gastaldi (Valle Pesio), Iris Cavallera (Alpi Marittime) chiudono rispettivamente al 9°, 10°,11° e 12° posto.Gaia Gondolo e Carola Quaranta, entrmabe rappresentati dello sci club Alpi Marittime, chiudono al 21° e 28° posto.

Al maschile qualche errore di troppo al poligono (4 2) portano Filippo Massimino (Alpi Marittime) a chiudere al 12° posto nella gara vinta dal valdostano Manuel Cortoz (Amis de Verrayes). Piazza d’onore per Hannes Bacher dei Carabinieri (20’12’’1; 2 4), mentre Michel Deval degli Amis de Verrayes è andato a completare il podio (20’12’’9; 1 0). Stefano Occelli (Valle Stura) chiude al 13° posto (21’52”3 – 1 3). 15^ piazza per Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), 18° Nicolò Aime (Alpi Marittime), Tommaso Peano (Alpi Marittime), 37° Jacopo Piasco (Alpi Marittime).

Dopo il secondo posto nella mass start, è arrivata la vittoria tra i senior per l’alpino David Zingerle. Nonostante le due penalità totalizzate al poligono, l’atleta dell’Esercito ha realizzato il miglior crono di giornata, tagliando il traguardo in 29’19’’2 (1 1), davanti a Cédric Christille delle Fiamme Gialle (29’38’’5; 0 0) e al compagno di centro sportivo, Michel Durand (20’41’’7; 0 2). Giornata ancora difficile per il cuneese del centro sportivo esercito Nicolò Giraudo che chiude al 6° posto (30’32”9 – 0 3).

c.s.