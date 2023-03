Volley A1/F: colpo Milano a Chieri, tre punti d’oro per Perugia. Oggi tocca a Cuneo

Un sabato 11 marzo pieno di emozioni quello della nona giornata di ritorno del Campionato di Serie A1. Si comincia con lo scontro tra Chieri e Milano, dove trionfano con un netto 0-3 le ragazze di coach Gaspari, che blindano il terzo posto. Nessuna pressione dopo il risultato di mercoledì di Scandicci per la capolista Conegliano che, davanti al tutto esaurito del Palaverde, supera per la quarta volta in stagione Novara. Tre punti pesantissimi al PalaBarton in ottica salvezza: Perugia vince 3-1 contro Firenze.

La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 cede alla Vero Volley Milano che espugna 0-3 il PalaFenera centrando una meritatissima vittoria. I parziali conclusi 23-25, 20-25 e 18-25 ben riassumono l’andamento della gara. Il primo set, molto combattuto, è deciso da pochi dettagli sul 23-23 a favore delle ospiti. Nel secondo set Chieri in rimonta riporta il punteggio in bilico, ma sul 18-20 Milano non sbaglia più nulla. Terzo set lottato soltanto nella prima metà, poi sul 12-9 per Chieri gira decisamente a favore della squadra di Gaspari. Nel complesso Milano è molto più continua, concreta e incisiva al servizio, mentre Chieri alterna fasi di ottimo gioco ad altri in cui pecca di reattività. I numeri proprio dai nove metri e al muro parlano da soli: 99 ace (3 per Orro) contro 2, 9 muri (3 per Sylla e Stevanovic) contro 6 (3 Villani).

La top scorer è Villani che mette a terra 17 palloni, di cui 10 in un primo set stellare. In doppia cifra fra le biancoblù anche Grobelna (10). Per le ospiti 13 punti di Larson (premiata MVP) e Sylla, e 11 di Thompson e Stevanovic. Tre punti preziosi per le milanesi, che tornano al successo dopo i k.o. contro Scandicci e Conegliano, mettendo al sicuro la terza posizione. Complice la sconfitta di Novara, Chieri rimane al quarto posto a pari punti con le cugine. Amaraggiata Kaja Grobelna: “Non abbiamo reagito nel modo giusto, facendo fatica in ricezione e nei colpi in attacco. Dobbiamo subito ripartire perché mercoledì abbiamo una finale di Challenge Cup che ci aspetta. Oggi avevamo di fronte una grande squadra e potevamo fare una gara sicuramente migliore, ma penso che alla fine non ci sia tanto da cambiare, solo cercare di ritrovare il nostro gioco”.

Le parole dell’MVP Jordan Larson: “Abbiamo giocato davvero bene su un campo non facile, soprattutto per l’atmosfera. Siamo state brave a spingere bene fin dall’inizio, sia in attacco sia in battuta, portandoci a casa 3 punti molto importanti per la classifica ed il morale. In vista delle prossime partite dobbiamo continuare ad allenarci con determinazione, come stiamo facendo, e costruire un’amalgama di gruppo e di gioco sempre migliore. Questi devono essere gli obiettivi da qui fino alla fine della stagione”.

Nella bolgia degli oltre cinquemila (sold-out) del Palaverde, la Prosecco Doc Imoco Conegliano infila la quarta vittoria stagionale contro l’Igor Gorgonzola Novara e soprattutto prende tre punti importanti per tenere a distanza Scandicci, uscita vincitrice dall’anticipo del mercoledì contro Busto. Nel primo set la prima fuga è delle piemontesi che forzano il servizio e ottengono ottimi risultati in avvio.

Pantere di casa in difficoltà in ricezione e anche preda ad inusuali errori in attacco che lanciano ulteriormente le ospiti. Carcaces e Karakurt spingono, Conegliano sbaglia parecchio e l’Igor tiene il vantaggio. Con tanta difesa e i colpi chirurgici di Haak la Prosecco DOC Imoco risale fino al 18-19 che riapre i giochi, ma alla fine Bosetti (5 punti nel set, come Karakurt, e grandi percentuali in ricezione) e compagne mantengono i nervi saldi nel finale e respingono l’assalto gialloblù fino al 21-25 che chiude la prima frazione.

Equilibrio nell’avvio di secondo parziale, il primo minibreak è di Conegliano che non si ferma, difende tutto e prova a scappare. L’esperienza di Chirichella a muro e la verve di Carcaces però ribaltano ancora la situazione e in pochi scambi si torna vicini. Ma una Haak scintillante (7 punti anche nel secondo set) permette di impattare sull’1-1. Il terzo set conferma in avvio come il livello della lotta tra le due squadre stasera sia molto simile in una gara che non ha ancora un padrone. Il primo allungo è della Prosecco DOC Imoco con Plummer ma le botte di Karakurt (7 nel set) permettono a Novara di rientrare. Poi comincia lo show di Squarcini dai nove metri: la toscana demolisce la ricezione ospite, entrando in battuta sul 14-13 e andandosene sul 23-14 con 4 aces personali che valgono il 2-1. Nel quarto set ancora Squarcini, scatenata, piazza subito un ace per l’allungo delle campionesse d’Italia, che non si guardano più indietro dominando nel 25-13 finale. Proprio la centrale toscana si prende con merito il premio MVP: 13 punti e 7 (!) ace nella sua gara perfetta. Top scorer con 24 punti e il 57% in attacco una Haak in grande spolvero, doppia cifra anche per Plummer (11). Per Novara, oltre i 20 della solita Karakurt, da menzionare gli 11 di Danesi, mentre Bosetti e Carcaces finiscono con 12 e 10 punti ma non andando oltre il 15% e il 14% offensivo

. L’MVP Federica Squarcini nel post partita: “Nel primo set siamo partite piano, ultimamente ci capita spesso e dobbiamo migliorare in questo senso. Dopo qualche errore di troppo e un po’ di confusione però piano piano ci siamo sciolte, anche grazie a un pubblico fantastico che oggi è stato veramente il nostro uomo in più. La mia serie in battuta? Sono contenta perchè ultimamente sbagliavo parecchio, è andata bene e speriamo di averne tenuti un po’ per giovedì visto che ci aspetta un’altra prova durissima in Champions. Intanto godiamoci questa vittoria che ci permette di andare a Firenze domenica con Scandicci per difendere il primo posto”.

Questo invece il commento dell’ex Eleonora Fersino: “Siamo partite bene, abbiamo tenuto il campo per i primi due set e poi fino a metà del terzo, prima di subire un break in battuta pesante. Perso contatto, ci è mancato un po’ anche l’entusiasmo e siamo calate anche nel muro-difesa in cui stavamo lavorando bene. Domani torniamo in palestra, dobbiamo preparare la partita di martedì a Stoccarda che per noi è molto importante”.

Tre punti d’oro al PalaBarton per la Bartoccini-Fortinfissi Perugia che vince 3-1 contro Il Bisonte Firenze scacciando anche lo spettro della rimonta di Cuneo, dopo che le toscane avevano riaperto tutto nel terzo set.

Il primo parziale parte con una fase di studio tra le due formazioni che alternando le marcature fanno velocemente salire il risultato sul 9-9: poi il turno al servizio di Lazic dà il via allo scatto delle umbre che chiudono poi agilmente sul 25-15. Continua sulla scia la Bartoccini-Fortinfissi in avvio di secondo set: approfittando della fallosità delle ospiti avanza e prende margine, amministrando la la situazione. Poi, sul 20-14, le toscane ricuciono fino al -2, rimanendo attaccate anche dopo un altro break di Perugia. Alla fine ci pensa Polder a portare le compagne sul 2-0 ai vantaggi. Nella terza frazione, Perugia parte con cinque errori gratuiti e le bisontine ne approfittano subito: gioco controllato con tranquillità e 2-1.

L’avvio di quarto set è altalenante, con le umbre inevitabilmente influenzate dall’andamento della settimana prima contro Cuneo: tensione ed errori lasciano la gara in equilibrio fino a metà set. Poi prima Galkowska (17 punti), poi una super Lazic, MVP e top scorer dell’incontro con 21 punti, regalano il quarto set e i tre punti alla compagine di coach Bertini. Importanti anche i 7 muri della coppia Nwakalor-Polder al centro, mentre per le toscane è l’altra sorella Nwakalor la migliore con 16 punti (1 ace e 3 muri).

Le parole dell’MVP Lazic: “Sono davvero molto contenta del risultato, abbiamo avuto qualche problema questa settimana con gli infortuni quindi è stato difficile lavorare ma sono molto fiera di come abbiamo reagito. Sono contenta di aver dato il mio contributo per questa vittoria che per noi è molto importante. Ora abbiamo qualche punto di margine ma la distanza è davvero minima quindi dobbiamo continuare a spingere anche nelle prossime gare, dobbiamo essere coraggiose ed andare a raccogliere punti in tutte le prossime partite”. Queste invece le parole di Lia Malinov: “Ci aspettavamo una partita tosta, avevamo bisogno di punti sia noi che Perugia. Loro sono state brave a metterci in grandissima difficoltà ma penso anche che nei primi due set abbiamo regalato molto e questo ha fatto la differenza. Ora ci focalizziamo già sulla prossima gara perché ogni match sarà importante per conquistare punti classifica”.

SERIE A1

9° GIORNATA DI RITORNO

Mercoledì 8 marzo ore 19.00

E-Work Busto Arsizio-Savino Del Bene Scandicci 0-3 (23-25, 23-25, 19-25)

Sabato 11 marzo ore 19.45 diretta Sky Sport Arena

Reale Mutua Fenera Chieri-Vero Volley Milano 0-3 (23-25, 20-25, 18-25)

Sabato 11 marzo ore 20.30

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Il Bisonte Firenze 3-1 (25-15, 27-25, 17-25, 25-20)

Sabato 11 marzo ore 20.30 diretta Rai Sport + HD

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (22-25, 25-23, 25-19, 25-13)

Domenica 12 marzo ore 17.00

Trasportipesanti Casalmaggiore – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Carcione-Cesare

Cuneo Granda S.Bernardo – Wash4green Pinerolo Arbitri: Florian-Verrascina

Volley Bergamo 1991 – Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Papadopol-Di Bari

I TABELLINI

REALE MUTUA FENERA CHIERI – VERO VOLLEY MILANO 0-3 (23-25 20-25 18-25) – REALE MUTUA FENERA CHIERI: Mazzaro 3, Grobelna 10, Villani 17, Weitzel 5, Bosio 2, Cazaute 7, Spirito (L), Rozanski 7, Storck, Morello. Non entrate: Kone, Fini (L), Butler, Nervini. All. Bregoli. VERO VOLLEY MILANO: Larson 13, Folie 8, Thompson 11, Sylla 13, Stevanovic 11, Orro 6, Parrocchiale (L), Davyskiba 1, Candi. Non entrate: Begic, Allard, Negretti (L), Stysiak, Rettke. All. Gaspari. ARBITRI: Puecher, Pozzato. NOTE – Spettatori: 1427, Durata set: 28′, 31′, 23′; Tot: 82′. MVP: Larson.

Top scorers: Villani F. (17) Larson J. (13) Sylla M. (13)

Top servers: Orro A. (3) Larson J. (2) Stevanovic J. (2)

Top blockers: Sylla M. (3) Stevanovic J. (3) Villani F. (3)

BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA – IL BISONTE FIRENZE 3-1 (25-15 27-25 17-25 25-20) – BARTOCCINI-FORTINFISSI PERUGIA: Polder 7, Santos 6, Lazic 21, Nwakalor 6, Galkowska 17, Gardini 4, Armini (L), Guerra 10, Avenia, Provaroni, Garcia. Non entrate: Galic, Rumori (L). All. Bertini. IL BISONTE FIRENZE: Van Gestel 3, Alhassan 3, Malinov 5, Herbots 15, Graziani 3, Nwakalor 16, Panetoni (L), Knollema 8, Sylves 4, Adelusi 1, Guiducci. Non entrate: Kosareva, Lapini (L), Lotti. All. Parisi. ARBITRI: Piana, Frapiccini. NOTE – Spettatori: 800, Durata set: 23′, 35′, 23′, 31′; Tot: 112′. MVP: Lazic.

Top scorers: Lazic A. (21) Galkowska M. (17) Nwakalor S. (16)

Top servers: Santos R. (2) Nwakalor S. (1) Guerra A. (1)

Top blockers: Nwakalor L. (4) Polder T. (3) Nwakalor S. (3)

PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO – IGOR GORGONZOLA NOVARA 3-1 (22-25 25-23 25-19 25-13) – PROSECCO DOC IMOCO CONEGLIANO: Gennari 6, De Kruijf 8, Wolosz 2, Plummer 11, Squarcini 13, Haak 24, De Gennaro (L), Robinson-cook 5, Pericati, Lubian. Non entrate: Fahr (L), Samedy, Carraro, Gray. All. Santarelli. IGOR GORGONZOLA NOVARA: Chirichella 3, Battistoni 1, Carcaces 10, Danesi 11, Karakurt 20, Bosetti 12, Fersino (L), Adams 1, Bonifacio 1, Ituma, Cambi, Bresciani. Non entrate: Varela Gomez (L), Giovannini. All. Lavarini. ARBITRI: Brancati, Curto. NOTE – Spettatori: 5344, Durata set: 28′, 31′, 27′, 22′; Tot: 108′. MVP: Squarcini.

Top scorers: Haak I. (24) Karakurt E. (20) Squarcini F. (13)

Top servers: Squarcini F. (7) Danesi A. (1) Bosetti C. (1)

Top blockers: Squarcini F. (3) Karakurt E. (2) De Kruijf R. (2)

LA CLASSIFICA

Prosecco Doc Imoco Conegliano 60 (21 – 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (18 – 4); Vero Volley Milano 49 (16 – 6); Igor Gorgonzola Novara 42 (16 – 6); Reale Mutua Fenera Chieri 42 (14 – 8); Trasportipesanti Casalmaggiore 32 (10 – 11); Volley Bergamo 1991 31 (10 – 11); E-Work Busto Arsizio 31 (10 – 12); Il Bisonte Firenze 28 (9 – 13); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 25 (9 – 12); Cuneo Granda S.Bernardo 23 (8 – 13); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 16 (5 – 17); Wash4green Pinerolo 11 (3 – 18); Cbf Balducci Hr Macerata 7 (2 – 19).

