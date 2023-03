Inaugurato l’e.DO Learning Center al Rondò dei Talenti di Cuneo

Il futuro dell’apprendimento è a Cuneo. Inaugurato mercoledì 1° marzo l’e.DO Learning Center, l’innovativo laboratorio di robotica, realizzato al primo piano del Rondò dei Talenti, grazie al contributo di Fondazione Crc, in collaborazione con Comau (azienda leader mondiale nello sviluppo di sistemi e prodotti avanzati per l’automazione industriale) e Plin (Project for Learning Innovation). All’interno dello spazio, dedicato alla formazione, bambini e ragazzi dagli 8 ai 19 anni potranno usufruire di un ambiente di apprendimento valorizzato dalla tecnologia di cinque e.DO, bracci robotici di piccola taglia dotati di sei assi motorizzati e di pinza, versatili e facili da utilizzare. «L’inau­gurazione di questo laboratorio di robotica è un tassello importatissimo per la crescita del Rondò dei Talenti, che abbiamo voluto per i nostri 30 anni – così Ezio Raviola, presidente di Fondazione Crc – questo progetto all’avanguardia potrebbe trovarsi in città come Roma, Milano, New York, Parigi o Londra, e invece è qui a Cuneo, una grande fortuna per i giovani e per tutti noi. Permettere ai nostri talenti di crescere, studiando ed utilizzando di persona questi robot, formandosi in discipline chiave del mondo del lavoro, presente e futuro, quali robotica, matematica, coding e programmazione, penso sia qualcosa di unico. La collaborazione fra Comau, la sua Academy, e le istituzioni attive in questi ambiti a livello provinciale rappresenta una felice combinazione che ci ha permesso di portare a Cuneo un progetto educativo di eccellenza diffuso a livello internazionale. Voglio ringraziare quei consiglieri della Fondazione, che appartengono al tessuto industriale del nostro territorio, – in particolare Cristina Pilone, Mariano Costa­magna e Paolo Merlo – che hanno creduto sin da subito a questo progetto innovativo e che dà lustro a questo spazio. Una nuova linfa ed un’ulteriore partenza per il nostro Rondò». Il laboratorio potrà ospitare fino a trenta partecipanti, distribuiti nelle cinque isole didattiche, attrezzate non solo di e.Do, ma anche di pc e tablet, offrendo così un’esperienza didattica interattiva, volta alla scoperta della robotica, del coding e delle materie Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Centrale il ruolo di Comau che, attraverso le attività di formazione della sua Academy, punta a sviluppare le conoscenze tecniche e manageriali necessarie alle aziende per affrontare sfide, prospettive ed opportunità dell’Industria 4.0. Sottolinea Ezio Fregnan, direttore dell’Academy e Business Edu­cation di Comau: «A Cuneo abbiamo trovato un ecosistema veramente straordinario: Fonda­zione Crc, Plin e Confindustria hanno una visione straordinaria di impatto sui giovani e sul territorio. Ci siamo quindi uniti a loro creando questo laboratorio che vedrà migliaia di ragazzi e ragazze venire qui, attratti dal robot, ed insieme, dal punto di vista pedagogico, li accompagneremo non solo ad apprendere la robotica, ma anche le materie Stem, la matematica e la cultura del lavoro. Stiamo vivendo un momento speciale di innovazione dell’apprendimento nella scuola italiana, con il supporto del Governo e dei ministeri: ci inseriamo in questo flusso con avanguardia ed intraprendendo questa avventura, affidandoci ai giovani, protagonisti della quarta rivoluzione industriale». Due le proposte rivolte inoltre alle scuole: le Activity Cards, oltre trecento pillole formative della durata di un’ora che consentono di usare e.Do parallelamente a temi di robotica, matematica e coding; i Training Packages, di quattro ore, che si concentrano sul lavoro di gruppo: con l’ausilio del proprio e.Do, ciascun gruppo di studenti, proverà a risolvere esercizi sfidanti immersi in contesti lavorativi come quelli che, per esempio, potrebbero verificarsi in un cantiere edile o in una startup. All’inaugurazione hanno partecipato, fra gli altri, in rappresentanza del Comune di Cuneo, il vicesindaco Luca Serale, l’Assessore ai Servizi educativi e scolastici Paola Olivero e l’Assessore all’Inno­vazione Andrea Girard; il presidente di Confindustria Cuneo Mauro Gola; il presidente di Confcommercio Cuneo Luca Chiapella; il direttore di Con­far­tigianato Cuneo Joseph Meineri; i vicepresidenti di Fondazione Crc Enrico Collidà e Francesco Cappello. Sabato 4 marzo si sono tenuti i primi due eventi, per far conoscere il Learning Center, ai ragazzi ed alle proprie famiglie, dal titolo “Di pianeti e comete con e.Do”. Fino alla conclusione dell’anno scolastico, i quindici do­centi certificati come facilitatori dopo un percorso di formazione tenuto proprio da Comau tra metà gennaio e metà febbraio, potranno far fruire alle proprie classi, di vari ordini e gradi di istruzione, le proposte dell’e.DO Learning Center prenotandosi sul sito www.rondodeitalenti.it

QUASI 30MILA VISITATORI: PROROGATA SINO AL 10 APRILE

LA MOSTRA SU TIZIANO, TINTORETTO E VERONESE

Fondazione Crc e Intesa Sanpaolo annunciano la proroga fino a lunedì 10 aprile 2023 del progetto espositivo “I colori della fede a Venezia: Tiziano, Tintoretto, Veronese” allestito nel Complesso Monumentale di San Francesco (via Santa Maria, 10) a Cuneo. La mostra è a cura di don Gianmatteo Caputo e di Giovanni Carlo Federico Villa e vede il supporto organizzativo di MondoMostre. Dal giorno di apertura, giovedì 24 novembre 2022, l’esposizione ha accolto oltre 27mila visitatori. È possibile visitare la mostra dal martedì al venerdì dalle 15,30 alle 19,30 e il sabato e la domenica dalle 10 alle 19,30. Nei giorni di Pasqua e Pasquetta è previsto l’orario continuato. L’ingresso è gratuito. Le visite guidate, su prenotazione dal sito www.fondazionecrc.it, sono previste il sabato e la domenica alle ore 15,30.