Il Duc, efficace sinergia per il commercio di vicinato

Il Distretto urbano del Commercio (DUC) di Cuneo fa nuovi passi avanti. Questa realtà, che vede il Comune di Cuneo capofila di una sinergia progettuale insieme a organizzazioni imprenditoriali e commerciali, imprese, terzo settore, mira a fare del commercio un fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio. Fine ultimo delle iniziative del Duc è accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle imprese commerciali, anche attraverso interventi integrati per lo sviluppo dell’ambiente.

Il Comune di Cuneo nel 2022 aveva presentato alla Regione Piemonte una proposta progettuale per la costituzione di un DUC, con un piano strategico di interventi nell’ambito del capoluogo comunale, proposta che a livello regionale è stata inserita nei primi 25 distretti istituiti. Dal 2022 a oggi il Duc ha partecipato e vinto già tre bandi regionali, l’ultimo dei quali prevede un investimento complessivo di 345.400 euro.

Questo finanziamento servirà a sostenere una serie di iniziative miranti a migliorare e rilanciare il commercio, con strategie sinergiche di sviluppo economico e di risposta a necessità territoriali per favorire e sostenere il commercio di vicinato, ridurre il fenomeno della dismissione degli usi commerciali nei contesti urbani, riqualificare ambiti naturali del commercio urbano, promuovere l’aggregazione fra operatori per la realizzazione di politiche e di servizi comuni.

Concretamente, sono in programma interventi di tipo

– materiale/strutturale, come la riqualificazione del mercato coperto di Piazza Seminario, interventi di riqualificazione delle esteriorità degli esercizi che si affacciano su Piazza Galimberti, sostegni alle attività in sede fissa e ambulante

Le associazioni di categoria hanno espresso grande soddisfazione per questo percorso lungimirante che per la prima volta le vede tutte coinvolte e protagoniste insieme al Comune nell’affrontare le criticità del commercio in città, con un approccio di ampio sguardo che tiene insieme anche istanze di socialità e promozione del turismo.

Secondo il vicesindaco e assessore al commercio Luca Serale, “è di grande valore, nonché un esempio da seguire anche in altri ambiti, la forte rappresentanza di tutti i soggetti coinvolti nel distretto. Questo conferisce un valore aggiunto agli interventi mirati che saranno messi in campo, e che sono stati pensati nell’ottica del piano strategico approvato congiuntamente”.

“L’opportunità del bando regionale per i Distretti del Commercio è l’opportunità per il Comune di Cuneo di riaffermare il proprio ruolo di riferimento nell’ambito dell’innovazione delle politiche di valorizzazione del commercio urbano, nel rispetto dei principi di sostenibilità ed inclusività che in generale caratterizzano lo sviluppo della città”, la riflessione dell’architetto Andrea Marino che ha il compito di coordinale le azioni programmate.

QUANDO PRENDERANNO LE MOSSE LE PRIME AZIONI DEL PROGETTO?

Sono in corso sopralluoghi nello spazio mercatale di Piazza Seminario in vista della definizione entro maggio di un progetto di ammodernamento, che potrebbe prevedere l’aggiunta di attività di somministrazione in spazi attualmente liberi, oltre all’utilizzo dei sotterranei della zona – già dotati di servizi igienici in buone condizioni – come punto di stoccaggio di prodotti per la consegna in delivery dell’invenduto di giornata. È in fase di stesura un bando per il sostegno delle attività commerciali, al dettaglio su area privata e pubblica, insistenti sul territorio distrettuale

COME FUNZIONA IL DUC?

Le iniziative sono concertate da una cabina di regia che riunisce i partner stabili del DUC coinvolti più direttamente nell’attuazione operativa delle azioni di valorizzazione e sviluppo del Distretto: Comune di Cuneo, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo; Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Cuneo; Confesercenti – Cuneo; Confartigianato Imprese Cuneo; Associazione Mercà Coni; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione territoriale di Cuneo – CNA; Azienda Turistica Locale del Cuneese; Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese.

Un manager distrettuale sovrintende e coordina la gestione delle azioni programmate, in stretta collaborazione con la cabina di regia. Attualmente, il manager è l’architetto Andrea Marino.

Il progetto prevede inoltre la possibilità di convocare un tavolo di partenariato, presieduto dal Sindaco del Comune di Cuneo o da un suo delegato (l’assessore con delega al commercio), di cui fanno parte: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Cuneo; Azienda Turistica Locale del Cuneese; Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese; Confcommercio Imprese per l’Italia – Provincia di Cuneo; Confesercenti – Cuneo; Confartigianato Imprese Cuneo; Mercà Coni; Federazione Italiana Venditori su Aree Pubbliche – F.I.V.A.; Agenzia dei Servizi Formativi della Provincia di Cuneo – Consorzio – AgenForm; Confcooperative Cuneo; Momo Società Cooperativa Sociale; EMMANUELE società cooperativa sociale – ONLUS; Open House Impresa Sociale S.R.L. ETS; Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa – Associazione territoriale di Cuneo – CNA; Associazione We Cuneo; Associazione autonoma panificatori – Provincia di Cuneo; Fondazione CRC.

Il distretto urbano del commercio è una cosiddetta “buona pratica” già attiva in molte città italiane e portatrice di risultati virtuosi.