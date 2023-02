Sci di Fondo: la Coppa Italia Rode torna protagonista in Piemonte, a Pragelato gli Italiani Allievi

Dopo un fine settimana di pausa, la Coppa Italia Rode torna protagonista in Piemonte. Sarà il centro olimpico del fondo di Pragelato (To) a ospitare l’ottava tappa del circuito nazionale dedicato agli sci stretti. Oltre agli atleti della categoria Senior, in gara per conquistare punti preziosi per la classifica generale, la pista Pierino Peyrot della località piemontese vedrà darsi battaglia anche gli Allievi nel Criterium italiano, che assegnerà i titoli italiani di categoria e varrà come selezione per partecipare agli Opa Games, in programma sabato 4 e domenica 5 marzo a Prémanon in Francia.

Si parte venerdì 24 febbraio alle 9, quando scatteranno le qualifiche prova sprint in tecnica libera. I primi a partire saranno gli atleti Under 16, con i Senior a seguire Le premiazioni verranno effettuate alle 16 al centro olimpico del fondo di Pragelato. Sabato 25 febbraio, sempre alle 9, toccherà alle competizioni sulla distanza, con l’individuale in tecnica classica. Gli Allievi saranno impegnati su un tracciato di 7 chilometri e le Allieve su uno di 5, mentre gli uomini Senior dovranno affrontare un percorso di 15 chilometri e le donne uno di 10 chilometri. Le premiazioni si svolgeranno di nuovo alle 16 al centro olimpico del fondo di Pragelato.

Infine, domenica 26 febbraio, saranno in gara solo gli Under 16, che dovranno confrontarsi con una staffetta in tecnica classica, che non servirà come qualificazione agli Opa Games. La partenza è fissata alle 9, mentre le premiazioni sono in programma alle 12 sul campo di gara.

Molti i piemontesi che saranno impegnati in questa tre giorni: tra gli U 16: Lorenzo Canavese (Alpi Marittime), Filippo Massimino (Alpi Marittime), Jacopo Piasco (Alpi Marittime), Giacomo Barale (Valle Stura), Andrea Occelli (Valle Stura), Stefano Occelli (Valle Stura), Marco Somà (Valle Pesio), Leonardo Raineri (Valle Ellero). Al femminile, Iris cavallera (Alpi Marittime), Luna Forneris (Alpi Marittime), Matilde Giordano (Alpi Marittime), Anna Giraudo (Alpi Marittime), Gaia Gondolo (Alpi Marittime), Magalì Miraglio Mellano (Alpi Marittime), Cecilia Peano (Alpi Marittime), Chiara Olivero (Valle Maira), Alice Gastaldi (Valle Pesio), Sofia Bruno (Valle Ellero), Marianna Dho (Valle Ellero), Amelie Cellerino Ferrier (Nordico Pragelato). Impegnati anche gli atleti Giovani/Senior con Edoardo Forneris (Alpi Marittime), Albergo Rigaudo (Alpi Marittime), Gabriele Rigaudo (Alpi Marittime), Irene Negrin (Prali), Elisa Sordello (Alpi Marittime), Beatrice Laurent (Nordico Pragelato). Sabato e domenica le gare saranno trasmesse su Fondo Italia.

cs