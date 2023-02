Davide Ferrario sarà ospite dell’Associazione Culturale Piero Fraire di Bra

Venerdì 10 marzo l’Associazione Culturale Piero Fraire è orgogliosa di ospitare nelle sale del

Cinema Vittoria di Bra Davide Ferrario, uno degli indiscussi Maestri del Cinema italiano.

Il regista sarà presente alla proiezione della sua ultima opera, il docufilm “Umberto Eco: la

biblioteca del Mondo”, e interloquirà con il pubblico presente in una sessione di Q&A

moderata dall’attore Paolo Giangrasso.

Prodotto da Rossofuoco e Rai Cinema con il sostegno di Film Commission Piemonte e

Pimonte Doc Film Fund, dopo aver debuttato al Festival di Roma il film si accinge a

cominciare il suo iter cinematografico distribuito nelle sale da Fandango.

Da sempre impegnato sia sul versante del cinema di finzione (“Tutti giù per terra”, “Dopo

mezzanotte”, “Figli di Annibale”, tra gli altri) che su quello del documentario, in questo film

Ferrario fonde con la sua sagace originalità i due linguaggi dando vita ad un appassionante

racconto sulla figura del più grande intellettuale italiano del ‘900, per celebrare la cessione

alla Biblioteca Braidense di Milano e all’Università di Bologna, della sua straordinaria

raccolta composta da oltre 50000 volumi.

Un patrimonio inestimabile che la famiglia del Professor Eco ha deciso di cedere a queste

due entità protagoniste assolute della Cultura del nostro Paese.

Il film articola il suo racconto attraverso testimonianze intime di parenti, collaboratori e dello

stesso Eco, che con la sua sferzante visionarietà parla di cultura e di futuro a partire dal libro

come unità di misura del sapere, come feticcio, come ossessione.

“Se, per Eco, la biblioteca era una metafora del mondo, la sua personale non era una

semplice collezione di libri, ma la chiave per capire le sue idee e la sua ispirazione. E il

luogo in cui, anche dopo la morte, il suo spirito vive intatto”, scrive il regista nelle sue note al

film.

Nel cast, a dare vita alle parole di opere scelte di Eco gli attori Giuseppe Cederna, Walter

Leonardi, Zoe Tavarelli, Niccolò Ferrero, Mariella Valentini e lo stesso Paolo Giangrasso.

Realizzata col patrocinio dei Comuni di Bra, Cherasco e Verduno e con il contributo

dell’Associazione Cherasco Cultura, la proiezione si terrà venerdì 10 marzo alle ore 21.

Per info e prenotazioni www.cinemavittoriabra.it o 3391213519.