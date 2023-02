«Aiutiamo le Pmi a fare un balzo nell’innovazione»

Ogni anno Be4 Innovation proietta la sua attenzione verso delle novità che le consentano di rafforzare il suo ruolo di consulenza in ambito Finanza Agevolata, Industria 4.0 e strategia d’Impresa. In tale ottica, per questo 2023 ha intrapreso una mirata partnership con Il Sole 24 Ore.

La Rivista IDEA ha approfondito i dettagli con Rita Pierandrea, co-founder di Be4 Innovation, che ha il suo quartier generale ad Asti in via Giobert 21, (tel. 342- 8182346; sito internet: www.be4innovation.it).

Diventare partner del Sole 24 Ore è una bella soddisfazione, vero?

«Assolutamente sì. Anche perché essere stati selezionati tra tanti competitor è motivo d’orgoglio per una realtà come la nostra che seppur giovane, nel corso degli anni, grazie alla competenza e professionalità dimostrata sul campo, ha saputo farsi apprezzare da aziende di grandi dimensioni fino ad arrivare ad essere notati da un partner come Il Sole 24 ore».



Quali, secono lei dottoressa Pierandrea le ragioni?

«Sicuramente un ottimo team di lavoro ed una costante e continua professionalità nel gestire i nostri servizi in modo organizzato su tutto il territorio nazionale.

Ritengo che il nostro valore aggiunto sia nell’approccio al cliente, basato sulla comunicazione continua in tutte le fasi di qualsiasi progetto, dalla pianificazione fino alla realizzazione e rendicontazione finale, con il coinvolgimento di professionisti di alto livello con competenze tecniche, fiscali, tecnologiche, ecc… Questo ci consente di seguire i clienti a 360 gradi e di rappresentare il partner ideale per le imprese che vogliono intraprendere complessi progetti di rinnovamento tecnologico e di digitalizzazione. Non mi stanco mai di sottolineare che il nostro punto di forza è quello di riuscire a comprendere le esigenze dell’azienda ed essere in grado di coniugarle con le tecnologie più adeguate e con gli strumenti di supporto economico e fiscale a disposizione, per ottenere la soluzione ideale per il cliente. Non proponiamo soluzioni standard, ma progettate appositamente su misura per ogni realtà».

Quali, i settori nei quali si registrano maggiori richieste, a tal proposito?

«Sicuramente quelle legate al Manufacturing, che sono poi il motore di questo nostro Paese, ma in generale c’è molta attenzione anche verso il settore del turismo e dell’agricoltura. Inoltre ci sono molti spazi ed aiuti per le imprese che vogliono investire nel digitale, nell’internazionalizzazione e nella transizione ecologica».

E in Piemonte ci sono opportunità interessanti?

«Direi proprio di sì. Abbiamo partecipato la scorsa settimana ad un incontro organizzato dalla Regione Piemonte ad Ales­sandria durante il quale sono stati presentati nuovi bandi regionali per le imprese piemontesi con riferimento alle dotazioni PR FESR che riguardano la transizione digitale, ecologica, le infrastrutture, la mobilità urbana e tanto altro. L’importante è che le aziende prima di fare degli investimenti ci contattino perché sulla finanza agevolata occorre lavorare d’anticipo oppure in alcuni casi addirittura attendere in funzione delle agende programmatiche delle Regioni, dello Stato, ecc… per poter ottenere delle importanti agevolazioni sugli investimenti. Noi ci proponiamo per questo 2023, anche grazie alla partnership con Il Sole 24 Ore, di arrivare a tutti quegli imprenditori, soprattutto della piccola e media impresa, che credono nello sviluppo della loro azienda ed hanno voglia di investire, ma che fino ad adesso hanno affrontato le difficoltà della pandemia, del rincaro delle materie prime e dell’energia e gas, senza sfruttare a pieno gli aiuti che ci sono stati, per mancanza di tempo, di un’adeguata comunicazione o di una struttura come la Be4 Innovation a cui affidarsi, per affrontare con la nostra competenza ed il loro coraggio il futuro».

Installare un buon rapporto con il cliente, pare di cogliere, rappresenta la giusta strada per raggiungere insieme a lui, gli obiettivi prefissati…

«Esatto. E noi lo facciamo anche grazie alla sinergia tra Be4 Innovation e Alambicco Aca­demy, altra società del gruppo dedita alla formazione manageriale, attraverso cui facilitiamo la conoscenza e la creazione di rapporti tra i nostri clienti. Siamo insomma anche un professionale connettore che permette alle aziende di confrontarsi, di apprendere e di migliorare insieme. Il nostro motore rimane l’entusiasmo, la voglia di non smettere di apprendere per trasferire ai nostri clienti le potenzialità della tecnologia, l’attenzione a politiche e best practice innovative per la digitalizzazione, la transizione ambientale e sostenibilità sociale. Pro­muoviamo da sempre le potenzialità del “fare rete”, con la volontà di aiutare le Pmi a fare il balzo nell’innovazione e nella trasformazione digitale per dar vita ad un nuovo modello di sviluppo socioeconomico caratterizzato dalla crescita e dalla creazione di lavoro qualificato».

Il valore di essere partner 24 ore

Eraldo Minella, direttore generale Area Servizi Professionali -Gruppo 24 Ore vuole spiegare che cosa è Partner 24 ORE?

«Partner 24 ORE è un network nel quale professionisti e aziende condividono competenze e collaborano, dopo essere stati selezionati dal Sole 24 Ore. Operano oggi nella nostra rete più di 2.000 tra commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, architetti, ingegneri e aziende, che vengono coinvolti quotidianamente in attività volte alla creazione delle relazioni e al potenziamento delle competenze».

Quale valore e beneficio trae chi partecipa al network?

«Chiunque fa parte di Partner 24 ORE ha la possibilità di entrare in contatto con i migliori professionisti e specialisti, selezionati dal Sole 24 Ore, e con loro può attivare opportunità di collaborazione e di business. Non solo: i partner del network hanno a disposizione un pacchetto di visibilità sui mezzi del Gruppo e una serie di strumenti di comunicazione che consentono di migliorare il proprio posizionamento e distinguersi sul proprio mercato di riferimento».

Qualunque professionista o imprenditore ha il proprio network di relazioni. In cosa è diverso Partner 24 ORE?

«Direi che Partner 24 ORE può rappresentare un ulteriore elemento di professionalità che va ad aggiungersi e non a sostituirsi alle relazioni già esistenti, che spesso nascono prima come personali e poi diventano anche professionali. Chi aderisce a Partner 24 ORE può aggiungere, sotto l’egida del Sole 24 Ore, nuove connessioni alla propria rete, con la possibilità di ampliare il raggio geografico. Ad esempio, l’imprenditore o il professionista piemontese avrebbe l’opportunità di conoscere e collaborare con i colleghi o altri partner all’interno della propria provincia o dell’intera regione e, perché no, anche di tutta Italia».