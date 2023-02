Volley C/F – Vicoforte vince il derby, ma che El Gall! Libellula cade in casa della nuova capolista Pinerolo

Giornata di emozioni intense per la Serie C femminile di pallavolo, con un derby tra due formazioni cuneesi molto tirato, una nuova capolista che sconfigge una coriacea Libellula ed una lotta per l’accesso ai playoff che si preannuncia incandescente.

Copertina di giornata per il Vicoforte Volley Ceva Bam, che regola per 3-1 El Gall. Le vicesi partono subito forte in quel di Alba, imponendosi nettamente nel primo set, ma subiscono la verve delle padrone di casa, che in un secondo set dominato riportano la situazione in parità. Le ospiti di coach Pagliuca mettono però in campo la loro maggiore esperienza, conquistando i due parziali finali della contesa.

Top scorer della serata è la schiacciatrice vicese Musso, 20 punti, ben coadiuvata dalle compagne Mollo e Germano (11 a testa). Per la formazione di coach Arduino in evidenza l’opposto Carlotta Busca, che chiude la sua serata con un bottino di 19 punti. Alle sue spalle la schiacciatrice Trinchero termina la sua prova con 11 palloni messi a terra.

Con questo successo Vicoforte rimane nel novero di squadre che lotta per l’accesso ai playoff: tra esse c’è anche la Mts Ser Santena 95, distante solamente un punto e prossima avversaria delle vicesi in una partita dal peso specifico incalcolabile. Nonostante la sconfitta c’è positività in casa El Gall, sono una partita giocata quasi alla pari contro un’avversaria di valore. Il prossimo contro la neocapolista Pinerolo pare proibitivo ma arriveranno poi gli scontri diretti per fare i punti che contano.

Proprio la Unionvolley Pinerolo è la giustiziera di giornata della Libellula Volley, che però sul campo di Villafranca Piemonte si difende e resta a contatto per larghi tratti, mettendo anche la testa avanti in alcuni frangenti. Le padrone di casa viaggiano a corrente alternata, ma quando accelerano dimostrano di essere un gradino sopra alle pur volenterose braidesi. Per le giovani di coach Relato è importante concentrarsi ora sulla prossima sfida, in casa, contro la Vol-ley Academy Volpiano ultima, per trovare tre punti indispensabili per la rincorsa alla salvezza.

Pinerolo sale in questo modo al primo posto in classifica, approfittando dell’inattesa sconfitta della Isil Volley Almese Massi in casa del Club76 Playasti in cinque set. La A.F. Volley prende un piccolo vantaggio al terzo posto, vincendo sulla Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli nello scontro diretto. Santena e Chieri salgono al quarto posto, un punto davanti a Vicoforte.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 15

Club76 Playasti – Isil Volley Almese Massi 3-2 (25-18, 26-24, 25-27, 18-25, 15-10)

Unionvolley Pinerolo – Libellula Volley 3-0 (25-22, 25-18, 25-21)

G.S. Sangone Nichelino – In Volley Piemonte 0-3 (18-25, 20-25, 8-25)

El Gall – Vicoforte Volley Ceva Bam 1-3 (16-25, 25-12, 19-25, 19-25)

Vol-ley Academy Volpiano – Cascina Capello Chieri 0-3 (11-25, 9-25, 21-25)

Mts Ser Santena 95 – Pallavolo Montalto Dora 3-0 (25-17, 25-16, 25-20)

A.F. Volley – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3-1 (25-12, 25-17, 21-25, 25-18)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Unionvolley Pinerolo 37 Isil Volley Almese Massi 36 A.F. Volley 34 Cascina Capello Chieri 30 Mts Ser Santena 95 30 Vicoforte Volley Ceva Bam 29 Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 28 In Volley Piemonte 24 Club76 Playasti 20 Pallavolo Montalto Dora 17 Libellula Volley 13 El Gall 9 G.S. Sangone Nichelino 8 Vol-ley Academy Volpiano 0

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 16 (18/2)

El Gall – Unionvolley Pinerolo

In Volley Piemonte – Isil Volley Almese Massi

Libellula Volley – Vol-ley Academy Volpiano

Vicoforte Volley Ceva Bam – Mts Ser Santena 95

Pallavolo Montalto Dora – G.S. Sangone Nichelino

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – Club76 Playasti

Cascina Capello Chieri – A.F. Volley