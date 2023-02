Eccellenza, Coppa Italia Dilettanti: domani pomeriggio l’Alba Calcio sarà ospite del Cast Brescia

Tutto pronto. Domani (mercoledì 15 febbraio) parte la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti (la 56esima Coppa Italia riservata alle formazioni di Eccellenza che hanno vinto le fasi regionali della manifestazione ndr) e tra le protagoniste c’è, anche, l’Alba Calcio. La rappresentante del Piemonte e Valle d’Aosta (grazie al trionfo di Moretta del 6 gennaio scorso ndr) forte dell’essere capolista nel girone B con 44 punti, si “tuffa” nella prestigiosa competizione iridata. Al “Comunale” di Castegnato (fischio d’inizio alle 14,30) i langaroli di mister Salvatore Telesca saranno ospiti del Cast Brescia, capolista del girone C lombardo, nella prima sfida del triangolare A. Dirigerà l’incontro il sig. Comito di Messina (Massa di Carbonia e Moroso di Sassari, gli assistenti). Per preparare al meglio la sfida al Cast Brescia, squadra e staff sono già in ritiro in Lombardia. Domani riposa, invece, l’Imperia.