Al professor Basso è stato conferito il Premio per la Musica 2022

“Desidero complimentarmi con l’amico Alberto Basso per il conferimento del prestigioso Premio

per la Musica 2022 del Presidente della Repubblica che viene dato dall’Accademia Nazionale di

Santa Cecilia. E’ un vanto per la città di Saluzzo avere fra i propri concittadini Basso che è un

musicologo di fama internazionale, presidente onorario della Fondazione Scuola Apm, fondatore e presidente dell’Istituto per i Beni musicale del Piemonte. Inoltre, dal 1982, cioè da più di 40 anni, è accademico della stessa Santa Cecilia”.

La vittoria del riconoscimento da parte di Basso (nato a Torino il 21 agosto 1931) è la prima per un musicologo. È la seconda, invece, per un saluzzese. Nel 2008, infatti, era andato alla soprano Magda Olivero.

I candidati al premio 2022 erano anche Bruno Giuranna, Giacomo Manzoni e Uto Ughi.

In passato, l’hanno ricevuto altri “grandi nomi”, solo per citare i più noti: Riccardo Muti nel 2015

ed Ennio Morricone nel 2016.