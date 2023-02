Volley A2/F – Sono sei di fila per la LPM Bam Mondovì, Trento si aggiudica la sfida con Busto Arsizio

Si chiude una settimana intensa per la A2 femminile di pallavolo, con le gare del turno di mercoledì ad aggiungersi ai normali impegni domenicali. Ed è una settimana che sorride alla LPM Bam Mondovì, che porta a casa da queste tre partite otto dei nove punti a disposizione.

Gli ultimi due sono arrivati al termine di una sfida incredibile in casa della Bsc Materials Sassuolo dell’ex coach monregalese Maurizio Venco, al termine di una sfida da montagne russe. Le padrone di casa sono infatti partite fortissimo e con il loro gioco spettacolare ed alternativo hanno messo in difficoltà il “Puma”, forse complice anche il poco tempo avuto per preparare una partita così diversa dalle altre.

La reazione delle ospiti arriva dal terzo set: per la LPM iniziano a salire di colpi difesa e ricezione, gli scambi si allungano e il sestetto di coach Solforati inizia a macinare punti e conquista terzo e quarto set con l’identico punteggio di 25-16. Il tiebreak è a sua volta una montagna russa, con la LPM Bam Mondovì che parte forte, subisce il ritorno di Sassuolo (9-11) ma è capace di conquistare gli ultimi sei punti della partita ed imporsi 15-11.

Con questo successo le monregalesi ottengono un duplice obiettivo: il primo è l’aggancio in classifica proprio a Sassuolo e a Busto Arsizio al terzo posto in classifica. Il secondo è la qualificazione aritmetica alla Pool Promozione, primo traguardo stagionale, ed una posizione finale nella regular season che non potrà essere peggio di quinta.

Il “Puma” tornerà in campo la prossima domenica in casa, quando alle 18.00 (e non alle 17.00 come da abitudine) ospiterà la Volley Hermaea Olbia che all’andata si impose 3-2. Quello sarà l’incipit che vedrà la LPM affrontare tre partite casalinghe in una settimana: alla squadra sarda seguirà infatti il recupero importantissimo contro la capolista Trentino, per poi chiudere le partite di regular season al Palamanera contro Cremona.

In classifica il primo posto è sempre ad appannaggio della Itas Trentino, che soccombe nel primo set in casa della Futura Giovani Busto Arsizio ma si riprende alla grande nei successivi tre. La prima inseguitrice, a -6, rimane quindi la Valsabbina Millenium Brescia, che fatica molto ma riesce ad espugnare il fortino di Olbia, seconda squadra in stagione a riuscirci.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 19

D&a Esperia Cremona-Orocash Lecco 3-1 (28-26, 19-25, 25-14, 25-19)

Volley Hermaea Olbia-Valsabbina Millenium Brescia 1-3 (21-25, 19-25, 27-25, 23-25)

Futura Giovani Busto Arsizio-Itas Trentino 1-3 (25-14, 21-25, 19-25, 21-25)

Bsc Materials Sassuolo-Lpm Bam Mondovì 2-3 (25-19, 25-12, 16-25, 16-25, 11-15)

Tecnoteam Albese Volley Como-Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-15, 27-29, 27-25, 25-16)

Chromavis Eco Db Offanengo-Club Italia 3-0 (25-22, 25-20, 25-18)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Itas Trentino* 45 Valsabbina Millenium Brescia* 39 Futura Giovani Busto Arsizio* 36 Lpm Bam Mondovì* 36 Bsc Materials Sassuolo* 36 Tecnoteam Albese Volley Como 27 Volley Hermaea Olbia 24 D&A Esperia Cremona 24 Orocash Lecco* 21 Chromavis Eco Db Offanengo 18 Emilbronzo 2000 Montale 18 Club Italia 9 *1 partita in meno

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 20 (18-19/2)

Club Italia – Bsc Materials Sassuolo (18/2)

D&a Esperia Cremona – Futura Giovani Busto Arsizio (18/2)

Valsabbina Millenium Brescia – Tecnoteam Albese Volley Como (18/2)

Emilbronzo 2000 Montale – Itas Trentino

Orocash Lecco – Chromavis Eco Db Offanengo

Lpm Bam Mondovì – Volley Hermaea Olbia (ore 18.00)