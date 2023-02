Comitato Alpi Occidentali: il recap con i risultati dei cuneesi

NEL SECONDO GIGANTE FIS-NJR ALL’ALPE DI MERA LO SCI CLUB SANSICARIO

DOMINA CON L’ASPIRANTE ALESSANDRA BANCHI E CON MATTEO VOTTERO

Domenica 12 febbraio all’Alpe di Mera si è disputato un secondo Gigante FIS-NJR valido per il Trofeo Big Mat Guglielmina e organizzato dallo Sci Club Varallo. In campo femminile seconda vittoria consecutiva per l’Aspirante torinese Alessandra Banchi dello Sci Club

Sansicario Cesana, che ha chiuso la sua gara nel tempo totale di 2’,04”,46/100, staccando di 89/100 l’Aspirante grugliaschese Eleonora Zanetti dell’Equipe Beaulard e di 2”,44/100 la valsesiana Maria Sole Antonini dello Sci Club Sansicario Cesana. Al quarto posto assoluto e

al terzo tra le Aspiranti l’abruzzese Alice Pompei dello Sci Club Livata, al quinto assoluto la torinese Margherita Ragona del Golden Team Ceccarelli, al sesto assoluto e al quarto tra le Aspiranti la cuneese Sara Caterina Dotta dello Sci Club Val Vermenagna, al settimo

la svizzera Nina Lehmann dello Ski Club Feusisberg. Ottava assoluta e quinta delle Aspiranti la torinese Maddalena Demaria dello Sci Club Valchisone Camillo Passet, nona assoluta e sesta delle Aspiranti la canavesana Alice Anese del Golden Team Ceccarelli, decima assoluta e settima delle Aspiranti Rebecca Frigiolini, un’altra atleta valsesiana dello Sci Club Sansicario Cesana. Il cesanese Matteo Vottero del Sansicario Cesana ha vinto il Gigante maschile chiudendo la seconda manche con il tempo totale di 2’,03”. Sul podio con lui l’astigiano Tommaso Ragazzon, anche lui del Sansicario Cesana, staccato di 68/100.

Terzo a 73/100 e primo degli Aspiranti il cuneese di Demonte Lorenzo Casagrande, figlio della campionessa olimpica e mondiale di sci nordico Stefania Belmondo e tesserato per lo Sci Club Valchisone Camillo Passet. Il valsusino Marco Leone del Golden Team Ceccarelli si

è classificato quarto assoluto e secondo degli Aspiranti, il genovese Pietro Mazzoleni del Regeneration Team quinto assoluto e terzo degli Aspiranti, il torinese Pietro Casartelli dello Sci Club Sestriere sesto assoluto e quarto degli Aspiranti, il cesanese Brahim Matteo

Houkmi del Sansicario Cesana settimo assoluto e quinto degli Aspiranti, il buttiglierese Matteo Andreis del Sansicario Cesana ottavo assoluto, il santenese Pietro Massimino del Valchisone Camillo Passet nono assoluto, il sestrierino Gilberto Bernardi del Sestriere

decimo assoluto e sesto degli Aspiranti.

GIGANTE CHILDREN DEL TROFEO BANCO AZZOAGLIO A LIMONE: PRIMI GLI

ALLIEVI MASSIMILLA E MATTIO E I RAGAZZI VIVALDA E CASELLA

Domenica 12 febbraio appuntamento per i Children della Circoscrizione di Cuneo a Limone Piemonte, dove si è disputato il Gigante valido per il Trofeo Banco Azzoaglio, organizzato sulla pista dell’Alpetta dallo Ski College Limone. Tra gli Allievi primo Federico Massimilla dello Sci Club Manta con il tempo complessivo di 1’,32”,70/100 e con 1”,22/100 di vantaggio su Francesco Sadowski dell’Equipe Limone. Terzo ad 1”,65/100 Alessio Fracchia del Mondolé Ski Team. Completano la top ten Filippo Marengo del Mondolé Ski Team, Thotsawat Garnero dell’Equipe Limone, Igor Ceccardi e Jacopo Acquarone dello Ski College

Limone, Edoardo Ispulla dello Sci Club Limone, Mattia Dutto del Val Vermenagna e Davide Giovanni Mattea dello Ski College Limone. Marta Mattio dell’Equipe Limone ha vinto la gara femminile con il tempo totale di 1’,34”,49/100, con 41/100 di vantaggio su Beatrice Mazzoleni del Regeneration Team e con 3”,33/100 su Anna Alice Abbio dello Sci

Club Val Vermenagna. A seguire, dal quarto al decimo posto, Alice Robotti dell’Equipe Limone, Lucia Isnardi dello Sci Club Val Vermenagna, Alessia Maiolino dell’Equipe Limone, Martina Macagno dello Sci Club Limone, Benedetta Casale Alloa dello Ski College Limone,

Giorgia Careddu dello Sci Club Val Vermenagna e Ginevra Maria Giachino dello Sci Club Limone. Nella manche unica dei Ragazzi ancora un successo di Michele Vivalda dell’Equipe Limone, con il tempo di 45”,71/100 e con distacchi rispettivamente di 2”,68/100 e di 2”,72/100 Natinael Cioffi dello Sci Club Val Vermenagna e Alberto Delogu dell’Equipe Limone. Dal quarto al sesto posto tre atleti dello Sci Club Limone: Giacomo Re, Diego Cameroni e Federico Scrimaglia. Completano la top ten Giacomo Demaria dello Sci Club Manta, Matteo Peira e Francesco Dellaferrera del Mondolè Ski Team e infine Augusto

Barel Azzoaglio dello Ski College Limone. Tra le Ragazze doppietta del Mondolè Ski Team: prima Giorgia Casella in 48”,33/100, con 1”,12/100 di vantaggio sulla compagna di squadra Martina Biffo. Terza ad 1”,19/100 Bianca Orsero dell’Equipe Limone. Completano la top ten

Benedetta Rosa Ranieri e Ludovica Raggi dello Sci Club Limone, Eleonora Vucusa dello Ski College Limone, Lucia Macagno e Sofia Musso dello Sci Club Limone, Emma Castagnola del Mondolè Ski Team e Ilaria Tosello dello Sci Club Limone.

TROFEO ALBERGO COMMERCIO A LURISIA: TUTTI I VINCITORI E I PODI DELLE

GARE DEI PULCINI

Sulla pista Stella Alpina di Lurisia domenica 12 febbraio si è disputato il Trofeo Albergo Commercio, una gara di Slalom e di Gigante per le categorie Pulcini, organizzata dallo Sci Club Lurisia come prova indicativa provinciale per la Circoscrizione di Cuneo. Nello

Slalom dei Cuccioli primo Paolo Peira del Mondolè Ski Team con il tempo di 31”,29/100 e con 64/100 di vantaggio su Giacomo Tosello dello Snow Team Limone. Terzo ad 1”,61/100 Sebastiano Dotta dello Ski College Limone, quarto Giorgio Ghiglione dello Sci Club Limone, quinto Riccardo Droghi del Mondolè Ski Team. In campo femminile vittoria di Margherita Sartoris dell’Equipe Limone in 32”,86/100, con distacchi rispettivamente di 1”,35/100 e di 1”,68/100 su Vittoria Simonelli del Mondolè Ski Team e su Giulia Delogu dell’Equipe Limone. Completano la top five Anna Lanzavecchia del Mondolè Ski Team e Maddalena Arundo

dello Sci Club Val Vermenagna. Primo dei Baby è Edoardo Cairoli dell’Equipe Limone, al traguardo in 37”,08/100, con 72/100 di vantaggio su Romeo Bernucci del Mondolè Ski Team e 1”,21/100 su Riccardo Di Mauro dello Sci Club Frabosa. Doppietta dello Sci Club

Limone tra le Baby: prima Camilla Maria Giachino in 35”,99/100, seguita ad 1”,97/100 da Ludovica Zuddas. Terza a 2”,23/100 Benedetta Ferretti del Mondolé Ski Team. Nella categoria Super Baby maschile primo Massimo Barlocco del Mondolé Ski Team, davanti ai compagni di squadra Leonardo Deflorian e Alberto Deflorian. Noemi Drago del Mondolé Ski Team ha vinto la gara femminile precedendo la compagna di squadra Martina Garvetto.

cs