Volley A2/F: Cremona batte Lecco 3-1. Oggi la LPM BAM Mondovì cerca il sorpasso su Sassuolo

La D&A Esperia Cremona ritrova la vittoria da tre punti contro la diretta concorrente, la Orocash Picco Lecco, orfana in attacco di Martina Bracchi. Cremona conferma l’atteggiamento positivo delle ultime gare e ha la meglio grazie ai 16 punti di Rossini, i 15 di Landucci, premiata MVP dell’incontro, i 12 di Ferrarini e di Giacomello, lodevole in attacco, complice la regia positiva di Ludovica Mennecozzi. A Lecco non bastano una buona ricezione (48%) e la solidità in attacco di Piacentini (13 punti), Lancini e Bassi (12). Cremona stacca Lecco di tre punti in classifica, 24 a 21, ma Lecco ha disputato una gara in meno.

Inizio di casa favorevole per Picco Lecco che conduce, le padrone di casa cercano di limitare la fuga (12-17). Cremona si avvicina in modo molto pericoloso (17-18) e si va ai vantaggi. Le spuntano le padrone di casa 28-26. Secondo set con una partenza convinta delle padrone di casa (10-7), ma Picco non ci sta e riequilibra il set (12-12). Ottimo break per Orocash che prende la fuga e si porta sul 23-15. Si chiude il secondo periodo 19-25 a favore delle biancorosse. Partenza convinta del Cremona che infligge un netto 4-0 alle ragazze allenate da Milano, il coach richiamale le ragazze e si torna in equilibrio. Come nel set precedente per Picco, Cremona cerca la fuga (20-14), mettendo in evidente difficoltà le ospiti. Il terzo periodo è delle padrone di casa con le biancorosse in black out totale (25-14). Il quarto set vede le due squadre più in equilibrio (6-5), ma Cremona è più efficace e chiude anche questo parziale 25-19.

Le parole di Marina Giacomello: “Sono felicissima sia per me che per le mie compagne, abbiamo dato un ottimo contributo alla vittoria. Anche se nel secondo set non siamo state così efficaci come lo siamo state nel primo e nel terzo, ci siamo riprese bene. Voglio fare anche i complimenti a Lecco perché comunque anche se erano sotto, sono riuscite lo stesso a tenerci botta. Per questo faccio i complimenti a loro. Sono felicissima della mia squadra e per la prestazione in campo: non vedo l’ora di giocare la prossima”.

Così invece Livia Tresoldi: “È stata una partita molto molto emotiva magari anche troppo, nel senso che in certi momenti abbiamo perso un po’ di lucidità. È un gran dispiacere perché secondo me un quinto set entrambe le squadre lo avrebbero meritato. Eravamo lì, ce la siamo fatta scappare con qualche distrazione, un vero peccato. Credo comunque che sia una sconfitta importante per noi ma sono convinta che settimana prossima ripartiremo ancora più motivate, non che ci manchi la motivazione ma dovremo fare ancora punti in vista poi della futura pool. Testa bassa, lavorare tanto anche perché poi affronteremo Offanengo, Brescia e poi Trentino quindi sarà una settimana impegnativa dopo la prossima. Tanto lavoro, tanta voglia di fare e si riparte”.

SERIE A2

8° GIORNATA DI RITORNO

GIRONE A

Sabato 11 febbraio ore 17.30

D&a Esperia Cremona-Orocash Lecco 3-1 (28-26, 19-25, 25-14, 25-19)

Domenica 12 febbraio ore 16.00

Volley Hermaea Olbia – Valsabbina Millenium Brescia Arbitri: Pescatore-Mannarino

Domenica 12 febbraio ore 17.00

Futura Giovani Busto Arsizio – Itas Trentino Arbitri: Polenta-Pasin

Bsc Materials Sassuolo – Lpm Bam Mondovi’ Arbitri: Dell’Orso-Candeloro

Tecnoteam Albese Volley Como – Emilbronzo 2000 Montale Arbitri: Marconi-Manzoni

Chromavis Eco Db Offanengo – Club Italia Arbitri: Angelucci-Somansino

GIRONE B

Domenica 12 febbraio ore 15.00

Roma Volley Club – Desi Shipping Akademia Messina Arbitri: Lanza-Stellato

Domenica 12 febbraio ore 17.00

Ipag S.Lle Ramonda Montecchio – Cda Talmassons Arbitri: Gaetano-De Sensi

Seap-Sigel Marsala – Omag-Mt San Giovanni In M.No Arbitri: Scarfò-Spinnicchia

3m Pallavolo Perugia – Assitec Volleyball Sant’Elia Arbitri: Traversa-Papapietro

Itas Ceccarelli Martignacco – Volley Soverato Arbitri: Giorgianni-Giglio

Riposa: Anthea Vicenza Volley

IL TABELLINO

D&A ESPERIA CREMONA – OROCASH LECCO 3-1 (28-26 19-25 25-14 25-19) – D&A ESPERIA CREMONA: Ferrarini 12, Mennecozzi 2, Piovesan 7, Landucci 15, Kullerkann 7, Rossini 16, Zampedri (L), Giacomello 12, Coppi 5, Buffo 1, Balconati. Non entrate: Kullerkann. All. Magri. OROCASH LECCO: Lancini 12, Piacentini 13, Bassi 12, Zingaro 9, Albano 4, Rimoldi 2, Bonvicini (L), Tresoldi 7, Marmen, Rocca. Non entrate: Belloni, Citterio, Casari (L). All. Milano. ARBITRI: Laghi, Di Lorenzo. NOTE – Durata set: 28′, 25′, 21′, 25′; Tot: 99′. MVP: Landucci.

LE CLASSIFICHE

GIRONE A

Itas Trentino 42 (13 – 4); Futura Giovani Busto Arsizio 36 (12 – 5); Valsabbina Millenium Brescia 36 (12 – 5); Bsc Materials Sassuolo 35 (12 – 5); Lpm Bam Mondovi’ 34 (11 – 6); Tecnoteam Albese Volley Como 24 (9 – 9); Volley Hermaea Olbia 24 (9 – 9); D&a Esperia Cremona 24 (7 – 12); Orocash Lecco 21 (7 – 11); Emilbronzo 2000 Montale 18 (6 – 12); Chromavis Eco Db Offanengo 15 (5 – 13); Club Italia 9 (3 – 15);

GIRONE B

Roma Volley Club 45 (15 – 0); Cda Talmassons 35 (12 – 3); Ipag S.Lle Ramonda Montecchio 34 (12 – 3); Omag-Mt San Giovanni In M.No 32 (11 – 4); Itas Ceccarelli Martignacco 30 (10 – 6); Volley Soverato 26 (9 – 7); Anthea Vicenza Volley 21 (8 – 9); Desi Shipping Akademia Messina 14 (4 – 13); Assitec Volleyball Sant’Elia 12 (2 – 15); Seap-Sigel Marsala 9 (3 – 13); 3m Pallavolo Perugia 6 (2 – 15).

