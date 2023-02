Ad Alba Accademia Alberghiera, “Rivisitazioni d’Autore” dello chef Federico Gallo

Si è svolta ieri sera presso Alba Accademia Alberghiera la partecipata Cena Didattica con lo chef della Locanda del Pilone di Alba, Federico Gallo.

Lo Chef Federico Gallo è nato a Torino; dopo il diploma inizia a viaggiare, prima in Italia, soprattutto in Toscana, e poi dal Messico agli Stati Uniti, al nord Europa. Queste esperienze hanno aiutato Federico a proporre, accanto ai classici prodotti locali, anche materie prime tradizionali dei luoghi che ha visitato, creando così menu “stagionali” estremamente interessanti e vari.

La sua cucina è la perfetta combinazione tra tradizione e innovazione, miscelando prodotti tradizionali piemontesi, toscani e non solo, che permette la realizzazione di piatti straordinari ricchi di profumi, colori e sapori.

Ai commensali è stato proposto il menu “Rivisitazioni d’Autore”, tradizione e innovazione, piatti che non hanno mancato di deliziare i presenti: pera al vino e Blu di Moncenisio (amuse bouche);

Insalata Russa; Ravioli di Cisrà; Coniglio in crosta, crema all’aglio e limone candito e per concludere in bellezza Piemonte: le consistenze della nocciola e dello zabaglione.