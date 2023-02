A Pollenzo Winter School 2023

Il 16 e 17 febbraio, a Pollenzo in provincia di Cuneo, nella prestigiosa sede dell’Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, si terrà la Winter School 2023 dal titolo “Ambiente, nutrizione, salute”, l’appuntamento imperdibile e di rilevanza nazionale organizzato da Motore Sanità, con il patrocinio dell’Università di Scienze Gastronomiche.

Due giorni di dibattito a porte chiuse – ma a partecipazione online gratuita e aperta a tutti – in cui saranno presenti gli attori principali della sanità italiana: Istituzioni, clinici, associazioni di pazienti, per parlare di sanità a 360 gradi: dal diabete all’Oncologia, dalla Dieta Mediterranea ai Cooking Labs, dalla Tecnologia al cambiamento climatico e malattie trasmissibili.

Tra gli altri, partecipano:

Piero Emilio Balbo, Presidente AIPO Sezione Regionale Piemonte e Valle D’Aosta

Silvio Barbero, Vicepresidente Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, Pollenzo

Fabio Beatrice, Primario Emerito di Otorinolaringoiatria in Torino, Fondatore del Centro Antifumo Ospedale SG. Bosco di Torino, Direttore Scientifico del Board di MOHRE

Francesco De Rosa, Professore Associato, Malattie Infettive – Direttore AOU Città della Salute e Scienza – Presidio Molinette – Torino – Ospedale Cardinal Massaia, Asti

Lorenza Ferrara, Servizio di riferimento regionale di Epidemiologia per la sorveglianza, la prevenzione e il controllo delle malattie infettive (SEREMI), Regione Piemonte

Luigi Icardi, Assessore alla Sanità, Regione Piemonte

Carlo Bruno Giorda, Responsabile SC Diabetologia ASL Torino 5 e Coordinatore Rete Diabetologica Piemonte

Sebastiano Marra, Direttore Dipartimento Cardiologia Villa Pia Hospital Torino

Giuseppe Musumeci, Direttore SC Cardiologia AO Ordine Mauriziano Torino

Salvatore Endrio Oleandri, Direttore S.C. di Endocrinologia e Malattie Metaboliche, ASL Città di Torino

Carlo Picco, Direttore Generale ASL Città di Torino e Commissario Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte

Alessandro Stecco, Presidente IV Commissione Sanità Regione Piemonte

Ferdinando Varbella, Presidente ANMCO Regione Piemonte

Paola Varese, Direttore SOC Medicina a indirizzo oncologico Ovada presso ASL AL