Biathlon: risultati positivi per i cuneesi nella Mass Start di Bionaz

Una giornata grigia e ventosa ha complicato la gestione del poligono dei concorrenti della quinta tappa della Coppa Italia Fiocchi. Sulle nevi di Bionaz, in Valle d’Aosta, è andata in scena la prima prova del fine settimana, che ha visto numerosi biathleti impegnati in una mass start.

Dopo la vittoria di Brusson, il carabiniere Michele Molinari ha concesso il bis, aggiudicandosi anche la gara di Bionaz in 35’52’’9 (0 1 0 1). Alle sue spalle si è piazzato il compagno di centro sportivo Jacopo Leonesio (37’12’’; 0 0 0 0), seguito dal piemontese Nicolò Giraudo dell’Esercito (37’50’’4; 0 1 0 2).

Ottima prova per Fabio Cappellari, che si è aggiudicato la prova tra gli Juniores. L’atleta del Fornese ha completato la sua gara in 39’54’’3 (1 2 0 2), davanti al carabiniere Stephan Navillod (41’00’’7; 3 3 0 2), che ha avuto qualche difficoltà nelle prime due serie di tiro, e a Lorenzo Solero dell’Us Dolomitica (42’51’’7; 0 2 2 2). 5^ piazza per il cuneese Riccardo Fenoglio (Alpi Marittime).

Arrivo in solitaria per il vincitore della categoria Giovani, Nicola Giordano. Il biathleta piemontese delle Fiamme Gialle, vincitore della medaglia di bronzo nella staffetta tutta piemontese ai recenti EYOF in Friuli Venezia Giulia, ha tagliato il traguardo in 30’40’’2 (0 0 1 0), precedendo l’altro finanziere, Davide Compagnoni (32’42’’3; 2 0 2 1), mentre Cesare Lozza del Fornese (32’15’’5; 1 0 1 1) è andato a completare il podio.

Ai piedi del podio il cuneese Michele Carollo (Fiamme Oro) che paga il primo poligono con 4 errori (4 1 1 0). Molto falloso anche Paolo Barale (Fiamme Oro) che chiude al 12° posto con 10 errori totali (3 1 2 4).

Gaia Brunetto ha fatto il vuoto, dominando la gara delle Juniores. La piemontese portacolori dell’Esercito si è imposta con il tempo di 40’27’’7 (0 2 2 3), precedendo la trentina delle Fiamme Gialle, Anael Mezzacasa (42’18’’1; 2 2 1 3), e la poliziotta Laura Mortagna (43’39’’4; 1 3 3 1). Grazie a un’ottima prova nell’ultima serie di tiro, Astrid Plosch ha conquistato il gradino alto del podio tra le Giovani.

L’altoatesina dell’Esercito è giunta così per prima sul traguardo in 32’01’’3 (4 0 1 0), precedendo di una manciata di secondi la cuneese Carlotta Gautero (32’13’’; 1 2 2 2), che ha scelto di gareggiare con la categoria superiore pur essendo Aspirante, con l’alpina Ilaria Scattolo (34’05’’6; 0 1 1 2) che ha raccolto la terza posizione. al 7 e 8° posto le altre due piemontesi in gara, Francesca Brocchiero e Matilde Salvagno, entrambe esponenti dello sci club Alpi Marittime.

È ancora una volta Andreas Braunhofer a conquistare il primo posto tra gli Aspiranti. Il giovane atleta dell’Asv Ridanna, classe 2008, nonostante i diversi errori commessi al tiro, ha tagliato il traguardo in 31’44’’4 (4 2 1 2), davanti ad Antonio Pertile dello sci club Gallio (31’56’’; 1 1 1 3). Terzo posto per il piemontese dello sci club Alpi Marittime Entracque, Filippo Massimino (32’06’’3; 0 1 3 1). Più attardati gli altri cuneesei: 27° Stefano Occelli (Valle Stura), 29° Tommaso Peano (Alpi Marittime), 33° Giacomo Barale (Valle Stura), 36° Nicolò Aime (Alpi Marittime).

Al femminile, la più veloce è stata la valdostana Nayeli Mariotti Cavagnet. La biathleta del Gran Paradiso ha chiuso la gara in 25’41’’3 (1 0 2 2), davanti alla piemontese Matilde Giordano (25’55’’2; 2 1 2 1) dell’Alpi Marittime Entracque e a Elena Alverà del Cortina (26’34’’2; 1 2 0 0). Al 4° posto la prima frazionista della staffetta di bronzo agli EYOF, Fabiola Miraglio Mellano (Alpi Marittime) con sette errori totali (1 2 1 3). In top 10 Gaia Gondolo (Alpi Marittime) con 4 errori (0 1 1 2). Le altre piemontesi hanno così chiuso: al 25° posto Alice Gastaldi (Valle Pesio), 29° posto per Anna Giraudo (Alpi Marittime), 33^ Cecilia Peano (Alpi Marittime), 36^ carola Quaranta (Alpi Marittime), 42^ Anna Grosso (Valle Pesio), 44^ Marianna Dho (Valle Ellero).

c.s.