Ospiti alla Scuola forestale di Ormea i ricercatori Giorgio Vacchiano e Davide Ascoli

Ricercatore e docente in Gestione e Pianificazione forestale presso l’Università statale di Milano, studia modelli di simulazione in supporto alla gestione forestale sostenibile, la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico e ai disturbi naturali nelle foreste temperate europee; si occupa anche di comunicazione e divulgazione scientifica e nel 2018 è stato nominato dalla rivista “Nature” tra gli undici migliori scienziati emergenti nel mondo che «Stanno lasciando il segno nella scienza».

Martedì pomeriggio 31 gennaio Giorgio Vacchiano è stato a Ormea, ospite della Scuola forestale per parlare agli studenti di cambiamento climatico e sviluppo sostenibile. E, per farlo, dopo una breve introduzione sul tema con focus su aspetti e scenari più importanti, ha scelto di coinvolgere la giovane platea in un “World climate simulation game”.

Gli studenti delle classi quarta e quinta sono stati divisi in gruppi chiamati a rappresentare USA, UE, Cina, India e altri Paesi in via di sviluppo, attivisti climatici, lobby petrolifere e giornalisti e, sotto la supervisione di Vacchiano, si sono cimentati nel trovare soluzioni e curare negoziati per riuscire a contenere, entro il 2100, l’aumento della temperatura dei 2 gradi. Un’occasione davvero unica per approfondire le tante sfaccettature di temi trattati in classe, attraverso una metodologia supportata da contenuti di livello universitario.

Altro appuntamento che si rivelerà preziosa opportunità didattica per gli studenti, ma aperto anche a esperti del settore e a chiunque interessato, sarà il convegno in programma giovedì pomeriggio 16 febbraio, a partire dalle 14,30 nell’aula magna della Scuola forestale, dedicato agli incendi boschivi, dal titolo “Il triangolo del fuoco”. Un incontro organizzato in collaborazione con la locale associazione “Ulmeta” e con l’associazione Universitaria Studenti forestali volto a promuovere formazione e informazione sulle tematiche che riguardano le Terre Alte.

Gli ospiti saranno di tutto rilievo: dal dottor Davide Ascoli, docente di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari all’Università di Torino impegnato, a livello internazionale, nella prevenzione incendi con selvicoltura preventiva, a Daniele Cat Berro, collega dell’altrettanto noto Luca Mercalli della Società Meteorologica Italiana e Roberto Cremonini, responsabile del Centro funzionale regionale piemontese Arpa.