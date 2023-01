Volley A2/F – Missione compiuta per la LPM Bam Mondovì contro Brescia, ma davanti si continua a correre

Il terzo tentativo è quello buono per la LPM Bam Mondovì, che nella quinta giornata di ritorno della Serie A2 femminile di pallavolo riesce ad imporsi sulla Valsabbina Millennium Brescia per 3-1. Le ragazze di coach Solforati riescono dunque a “vendicarsi” dopo gli stop imposti loro dalle bresciane sia all’andata in campionato che nei quarti di finale di Coppa Italia.

Alla sfida del Palamanera le ospiti si presentano con alle spalle i 10 set giocati nell’ultima settimana, ma questo non influisce sul rendimento delle giallonere in campo. Dall’altra parte della rete, però, la formazione di coach Solforati è troppo determinata e si esibisce in una prestazione solidissima, con tante difese e rigiocate che hanno infiammato il buon pubblico presente.

MVP e top scorer della serata è l’opposta della LPM Decortes, ma tutte le compagne hanno dato un solido contributo, a partire dalle centrali Pizzolato e Riparbelli (di nuovo in campo dopo un paio di panchine e rientrata con ottimo spirito e muri importanti), tenute in gioco da una Giroldi sempre più in fiducia. Ottimo l’apporto del capitano Bisconti, tornata a mostrare alcune delle sue difese impossibili.

Il successo del “Puma” contro un’avversaria diretta per i playoff è importante perché permette di avvicinarsi proprio a Brescia, quarta e distante ora sole due lunghezze. Davanti, però, nessuno sembra volersi fermare: la Itas Trentino spazza via il Club Italia, stessa sorte riservata dalla Futura Giovani Busto Arsizio alla Chromavis Eco Db Offanengo. Continua a sorprendere anche la Bsc Materials Sassuolo, ora seconda, che espugna il campo della Volley Hermaea Olbia, che priva della schiacciatrice Miilen perde in casa per la prima volta in stagione.

Il campionato si ferma ora per un fine settimana, e lascia spazio alla Coppa Italia. Le semifinali (Brescia -Busto Arsizio e Roma-Trentino) sono in programma mercoledì, con la finale domenica 29 a Bologna, prima della finale di A1. Per la LPM bam Mondovì il ritorno in campo è previsto per sabato 4 febbraio alle 16.00, sul campo del Club Italia ultimo.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 16

D&a Esperia Cremona-Tecnoteam Albese Volley Como 2-3 (26-28, 25-23, 16-25, 27-25, 12-15)

Lpm Bam Mondovì-Valsabbina Millenium Brescia 3-1 (25-21, 25-16, 23-25, 25-19)

Volley Hermaea Olbia-Bsc Materials Sassuolo 0-3 (26-28, 22-25, 20-25)

Orocash Lecco-Emilbronzo 2000 Montale 3-1 (25-19, 18-25, 26-24, 30-28)

Futura Giovani Busto Arsizio-Chromavis Eco Db Offanengo 3-0 (25-15, 25-20, 25-21)

Itas Trentino-Club Italia 3-0 (25-22, 25-9, 25-18)

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA

Itas Trentino* 36 Futura Giovani Busto Arsizio* 32 Bsc Materials Sassuolo* 32 Valsabbina Millenium Brescia* 30 Lpm Bam Mondovì* 28 Volley Hermaea Olbia 22 Orocash Lecco* 21 D&A Esperia Cremona 19 Tecnoteam Albese Volley Como 18 Emilbronzo 2000 Montale 17 Chromavis Eco Db Offanengo 15 Club Italia 9 *1 partita in meno

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 17 (4-5/2)

Club Italia – Lpm Bam Mondovì (4/2)

Futura Giovani Busto Arsizio – Orocash Lecco (4/2)

Bsc Materials Sassuolo – Itas Trentino

Chromavis Eco Db Offanengo – Valsabbina Millenium Brescia

Tecnoteam Albese Volley Como – Volley Hermaea Olbia

Emilbronzo 2000 Montale – D&a Esperia Cremona