Oggi la Regione celebra la “Giornata del Valore Alpino”

Oggi il Consiglio regionale del Piemonte celebra la “Giornata del Valore Alpino”, istituita il 16 gennaio in memoria del sacrificio degli alpini caduti nella Campagna di Russia.

Tra i consiglieri regionali intervenuti per ricordare il Corpo degli Alpini anche il consigliere Pd Maurizio Marello che ha sottolineato il grande contributo dato dagli alpini all’unità e al senso civico del nostro Paese.

«Sono tre», spiega Marello, «i principali valori distintivi degli Alpini. Per prima la loro Storia, gloriosa ma anche dolorosa e drammatica, che in provincia di Cuneo si intreccia, soprattutto per la Divisione Alpina Cuneense, con quella della Campagna di Russia. Tante famiglie cuneesi hanno atteso per anni il ritorno di persone care disperse in Russia. Non possiamo dimenticare, poi, il contributo importante di tanti giovani alpini alla Resistenza, dopo l’otto settembre 1943, con la messa a disposizione delle loro capacità e della loro forza», ha proseguito Marello.

«Il secondo valore fondamentale del Corpo degli Alpini è la loro aspirazione alla pace, la cui testimonianza concreta è da loro costruita nella quotidianità attraverso il servizio al prossimo.

Terzo valore, ma non per importanza, è quello della Socialità: soprattutto nei paesi gli Alpini costruiscono momenti di festa, occasioni di socializzazione e questa propensione è preziosa in particolare per una società dall’accentuato individualismo, se possibile amplificato ulteriormente dall’esperienza della pandemia».