Il ricordo di “Lido Riba, occitano per nascita e per cultura”

Il presidente Stefano Allasia: «un uomo innamorato della sua terra, in particolare di quelle eccezionali montagne a cui ha dedicato con tanta passione la sua vita e il suo lavoro»

«Lido Riba è stato uno dei protagonisti della vita politica e sociale cuneese, un uomo innamorato della sua terra, in particolare di quelle eccezionali montagne a cui ha dedicato con tanta passione la sua vita e il suo lavoro»: così il presidente Stefano Allasia ricordando oggi in Aula l’ex consigliere, assessore e vicepresidente del Consiglio regionale scomparso il 14 luglio 2022.

Alla commemorazione hanno preso parte la moglie e i due figli, con diversi esponenti politici e delle istituzioni.

Il presidente Allasia ha ripercorso le tappe della lunga carriera e dell’impegno politico e amministrativo, sempre segnato dall’amore per la montagna. Presidente della ConfColtivatori, consigliere comunale a Caraglio e a Pradleves, consigliere della comunità montana Valle Grana, consigliere provinciale di Cuneo e segretario provinciale del PCI, Riba è stato eletto per la prima volta in Consiglio regionale nel 1990 nelle fila del gruppo PCI-PDS e nel 1994 è diventato assessore all’Agricoltura e alla Montagna.

Nel corso della sesta legislatura ha ricoperto il ruolo di vicepresidente prima e quindi di presidente del gruppo DS. Rieletto in Consiglio nel 2000, ne è stato vicepresidente.

Dal 2005, per quindici anni è stato il presidente e l’anima di Uncem Piemonte e per dieci anni alla presidenza di Formont.

«Coloro che lo hanno conosciuto», ha sottolineato Allasia, «ne hanno apprezzato le qualità umane e politiche, in particolare la dedizione e l’impegno con cui ha ricoperto i suoi incarichi istituzionali nei momenti più rilevanti dell’attività consiliare e della vita amministrativa della nostra Regione».