Anche il GSD Volpiano Pianese scalda i motori in vista dell’attesa Finale di Coppa Italia di Eccellenza Piemonte-VdA, in programma venerdì 6 gennaio (ore 14.30): la società torinese sta organizzando il viaggio in pullman, destinato ai propri tifosi, per Moretta, con ritrovo a Volpiano alle 12.15 e partenza alle 12.30. Costo complessivo di trasporto e ingresso allo stadio è 15 euro: per info 3403819366.