I RE DEI BOMBER 2022 – Atomei-Colaianni goleador d’Eccellenza, tra i migliori giovani c’è anche un fratello d’arte!

Con l’anno solare che volge ormai al termine, tornano come d’abitudine anche le classifiche e i pagelloni di Ideawebtv.it, con cui si cerca di tracciare un bilancio di quel che è stato.

Al giro di boa della stagione 2022/23, ad esempio, chi è il miglior marcatore in ognuna delle categorie che seguiamo settimanalmente? Chi è, insomma, il “Re dei bomber 2022”?

Difficile individuarne uno, anche per i diversi livelli di ogni categoria regionale. In Eccellenza, ad esempio, il titolo di capocannoniere è diviso a metà. Lo scettro nel girone B, infatti, spetta ad Adrian Atomei (Moretta) e Luca Colaianni (Cheraschese), entrambi autori di 11 reti. Due “cuneesi”, quindi, che sono anche i migliori della categoria per l’intero Piemonte, perché il raggruppamento A è più sterile, avendo come migliori marcatori Blanda e Caporale, entrambi dell’Oleggio, fermi ad appena 7 segnature.

Ma Atomei e Colaianni hanno fatto meglio anche del miglior marcatore del girone C di Promozione, che è ancora una volta un giocatore di una squadra cuneese. Si tratta di Marco Dalmasso, che, nonostante la difficile prima parte di stagione del “suo” Pedona, ha comunque messo a referto 10 gol. Meglio di lui in categoria? Un solo nome, per di più di grandissima caratura: Christian Bertani, autore di 11 reti nel girone A con la Pro Novara. Non vi dice nulla? Andate a spulciarvi la sua pagina Wikipedia…

A quota 11 c’è anche il più prolifico marcatore del girone cuneese di Prima Categoria, l’F. Si tratta di Luca Lanfranco, della Monregale Calcio, che vanta un record invidiabile: era il migliore della Seconda Categoria ad inizio 2022, sempre in biancorosso (all’epoca con 16 gol), ed è il migliore anche quest’anno.

In realtà, però, gli 11 centri del giovane bomber a disposizione di mister Giuliano sono pochi se confrontati ai 14 di Simone Margaroli (Vogogna) e Moreno Lorusso (Paradiso Collegno), capocannonieri rispettivamente nel girone A e nel D.

E in Seconda Categoria? Qui il nome forte è quello di Kristian Inturri (Virtus Busca), che guida la classifica cannonieri del girone G con 11 reti, una in più delle 10 messe a referto da Andrea Daniel Passarella (Mezzaluna) nel girone F. I migliori della categoria, però, viaggiano ad un ritmo più alto: 16 per Manuel Bennati (Sporting Club) nel girone E, 15 per Edoardo Cassano (Viguzzolese) nell’H, 12 per l’eterno Fabio Piroli (San Mauro) nel D.

Per restare nel calcio regionale, ci spostiamo nelle giovanili, da sempre foriere di tante segnature.

In Under 19 Regionale C il più prolifico è stato Gabriele Bodino, con 16 reti per il Cuneo Olmo. Quello del biancorosso, inoltre, è il record dell’intera categoria regionale piemontese.

In Under 18, il bomber è Alessandro Fabozzi (Lucento), con numeri che fanno invidia: 13 reti in appena 9 partite.

Subito sotto, in Under 17, per il girone C, a forti tinte cuneesi, spiccano i nomi di Alberto Cia (Bra) e Tommaso Bergia (Giovanile Centallo), con 11 ma nel girone A c’è un fratello d’arte che fa gol a raffica. È Riccardo Lucca, fratello minore di Lorenzo, trasferitosi all’Ajax dopo essere esploso al Pisa lo scorso anno. Per lui, 18 reti in sole 13 giornate con la Volpiano Pianese.

In Under 16, girone C, il migliore è Alberto Valleriani (Bra), già a quota 14 dopo i tanti centri dello scorso anno, ma fanno impressione i 20 di Francesco Leone, miglior bomber del girone D con la maglia della Sisport.

Più di tutti? No, c’è chi ha fatto meglio. In Under 15 Regionale C, Samuele Calamita (Chisola) ne ha fatti ben 27 in appena 13 partite, seguito dal compagno Fabio Giambertone, che ne ha messi a referto “solo”, si fa per dire, 22. Ma 27 sono anche i gol di Omar Shaker (Chieri) nel girone D, mentre nel girone B Edoardo Reci (Volpiano Pianese) ha scritto il proprio nome nel tabellino ben 25 volte.

Infine, i più piccoli dell’Under 14. I migliori nel girone delle cuneesi sono Mattia Samaritano (Giovanile Centallo) e Flavio Boenzi (Nichelino Hesperia), entrambi a quota 18 e migliori di categoria.

Una postilla sul calcio femminile. In Eccellenza, Erika Ponzio (Moncalieri) ne ha fatti 20. Pochi? Le partite giocate sono solo nove! Non da meno Beatrice Massarone, vera macchina da gol dell’Area Calcio Alba Roero nel girone C di Under 15. Per lei, 22 marcature in 12 gare ufficiali!

I Re e le Regine dei bomber 2022

Serie D girone A: Luca Di Renzo (Vado), 12 reti

Eccellenza B: Adrian Atomei (Moretta) e Luca Colaianni (Cheraschese), 11 reti

Promozione C: Marco Dalmasso (Pedona), 10 reti

Prima Categoria F: Luca Lanfranco (Monregale) 11 reti.

Seconda Categoria F: Andrea Daniel Passarella (Mezzaluna), 10 reti.

Seconda Categoria G: Kristian Inturri (Virtus Busca), 11 reti.

Under 19 Regionale C: Gabriele Bodino (Cuneo Olmo) 16 reti.

Under 18 Regionale A: Alessandro Fabozzi (Lucento), 13 reti.

Under 17 Regionale C: Alberto Cia (Bra) e Tommaso Bergia (Giovanile Centallo), 11 reti.

Under 16 Regionale C: Alberto Valleriani (Bra), 14 reti.

Under 15 Regionale C: Samuele Calamita (Chisola), 27 reti.

Under 14 Regionale C: Flavio Boenzi (Nichelino Hesperia) e Mattia Samaritano (Giovanile Centallo), 18 reti.

Eccellenza Femminile B: Erika Ponzio (Moncalieri), 20 reti.