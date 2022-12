Per le vacanze di Natale riapre il Cinema Teatro “Alla Confraternita” di Limone Piemonte

Con l’arrivo delle vacanze natalizie riapre il cinema “Alla Confraternita” di Limone Piemonte (Cuneo) con la gestione di “Itur S.C.”.

Il primo spettacolo sarà martedì 27 dicembre alle 21 con il film “Le otto montagne”.

Venerdì 30 dicembre, alle 18,30, è in programmazione il cartone animato “Il gatto con gli stivali 2”, alle 21 “Si Chef, la brigade”.

Domenica 1° gennaio, alle 18,30, si replica il cartone animato “Il gatto con gli stivali 2”, mentre alle 21 sarà sullo schermo il film con Aldo Giovanni e Giacomo “Il grande giorno”. Lunedì 2 gennaio, alle 18,30, da non perdere è il cartone animato tratto dal libro di Pennac “Ernest e Celestine” ed alle 21 “I migliori giorni”.

Mercoledì 4 gennaio alle 21 toccherà a “La stranezza”. Venerdì 6 gennaio saranno riproposti alle 18,30 “Il gatto con gli stivali 2” ed alle 21 “I migliori giorni”. Sabato 7 gennaio, alle 18,30, le fese di Naale si chiuderanno con “Si Chef, la brigade”, seguito alle 21 da “Il grande giorno”.

L’ingresso al cinema ha un costo di 7 euro, con riduzione a 6 euro per gli over sessantacinque e a 5 euro per i ragazzi fino a quattordici anni e per i residenti di Limone, Vernante, Robilante, Entracque e Roaschia (presentando la carta d’identità).

La gestione del cinema è affidata alla cooperativa “Itur S.C.” di Mondovì con il contributo del Comune di Limone Piemonte. Il cinema si trova in Via Confraternita, subito dietro la piazza principale. Per assistere agli spettacoli non è necessaria la mascherina FFP2.