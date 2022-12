Sci: ottimi risultati cuneesi al Trofeo Coni in Trentino

Ottima trasferta per gli atleti del Comitato FISI Alpi Occidentali in Trentino, in occasione del Tro-feo CONI dedicato agli Sport Invernali. Sabato 17 dicembre a Pinzolo il programma dello sci alpino ha proposto una Slalom per la categoria Ragazzi sulla Pista Cioca 2.

La gara maschile è stata vinta da Riccardo Depetris Pollini dell’Ossola Ski Team con il tempo totale di 1’,41”,92/100 e con 14/100 di vantaggio su Michele Vivalda dell’Equipe Limone. Terzo ad 1”,75/100 Giovanni Ceccarelli dell’omonimo Golden Team, migliore tra i nati nel 2010. Bene anche Niccolò Castri dell’asd Colo-mion, sesto. Le gare di biathlon si disputano al Centro Fondo Rabbi e nella categoria Ragazzi fem – minile si è imposta la cuneese Cloe Giordano dello Sci Club Entracque Alpi Marittime, compiendo i 4 giri del circuito da 1 Km in 20’,22”,5/10 senza errori nelle tre sessioni di tiro.

Al secondo posto Tamara Obertsolz del Amateursportverein Anterselva-Antholz, al terzo e al quarto Elena Carletto ed Alice Ballario, entrambe dello Sci Club Entracque Alpi Marittime. La società sportiva di Entracque ha anche piazzato al nono posto Giada Grosso.

In campo maschile affermazione di Gabriele Carrara dello Sci Fondo Val di Sole, che ha percorso i 5 Km previsti dal regolamento in 20’,58”,4/10, con un solo errore nella terza serie di tiri. Al secondo posto Giovanni Gnesotto dell’Alta Badia Nordic Ski, al terzo il cuneese Jonathan Giordano dello Sci Club Entracque Alpi Marittime. Al quinto posto Tiago Ghibaudo dello Sci Club Valle Stura, al sesto Liam Lisciandrello del Valle Pesio, all’ottavo Joei Lisciandrello del Valle Pesio. Sulla celebre pista di sci nordico di Campo Carlo Magno, nei pressi di Madonna di Campiglio, si svolgono le gare di fondo.

In campo femminile la gara Indivi – duale sulla distanza di 2,5 Km a tecnica libera è stata dominata dalle piemontesi: prima Viola Cam – peri dello Sci Club Entracque Alpi Marittime in 7’,07”,3/10, con un vantaggio di 2”,3/10 su Lucia Delfino dello Sci Club Valle Stura. Terza ad 8”,3/10 Ines Negroni dello Sci Club Clusone, quarta a 13”,6/10 Giulia Ronchail del Nordico Pragelato, sesta Lucia Brocchiero del Valle Stura.

Podio per il Comitato Alpi Occidentali anche nella gara maschile, vinta dal lombardo Matteo Zanoli dello Sci Club Alta Valtellina in 6’,23”, con distacchi rispettivamente di 4”,4/10 e di 10”,4/10 sul trentino Ga-briel Selle dell’Unione Sportiva Stella Alpina e su Nicola Giordano dello Sci Club Entracque Alpi Marittime. Al nono posto Leonardo Brondello, al quindicesimo Giacomo Maurino, al diciannovesi-mo Mario Einaudi, tutti e tre dello Sci Club Valle Stura.

c.s.