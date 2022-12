La “Locanda Corona di Ferro” di Saluzzo protagonista su Italia 1 a “Studio Aperto MAG”

La città di Saluzzo ancora grande protagonista sulla TV nazionale. A fare capolino questa volta nel Marchesato le telecamere di “Studio Aperto MAG”, appendice del TG del canale Mediaset.

A raccontare la cittadina saluzzese, riconosciuta da molti come uno dei borghi medioevali meglio conservato in Piemonte ed in Italia, la cucina della “Locanda Corona di Ferro”, in via Martiri della Liberazione, sita accanto alla Cattedrale.

Il titolare Alberto Melano ha illustrato la filosofia del proprio ristorante, basata su ingredienti prevalentemente a chilometri zero, focalizzandosi su due piatti a base di funghi porcini della Valle Varaita.

A mostrare la preparazione i due chef della Locanda Maurizio Morganti ed Andrea Berardo che hanno preparato : uovo poche con fonduta di Gran Kinara e funghi porcini, tajarin trenta tuorli con funghi porcini ed un sottofiletto di fassona piemontese su fondo di pure con gli immancabili funghi porcini.

A concludere la proposta il sommelier Roberto Allocco che ai piatti sopracitati ha abbinato rispettivamente una bolla proveniente dalla colline di Verzuolo, una Pelaverga delle Colline Saluzzesi ed un Nebbiolo delle Langhe.