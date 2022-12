Il Comitato Regionale della LND ha ufficializzato una variazione di impianto per la sfida Busca-Pancaliericastagnole, valida per la quattordicesima giornata del campionato di Promozione.

La sfida non sarà giocata al “Natale Berardo” bensì sul campo secondario in sintetico che si trova proprio alle spalle del terreno di gioco principale, in Corso Piemonte. Il fischio di inizio è previsto per le 14.30 di domenica 11.