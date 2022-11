Volley A2/F – La LPM Bam Mondovì in campo a Montale per il secondo infrasettimanale della stagione

Torna in campo a soli tre giorni di distanza dall’ultimo impegno la LPM Bam Mondovì. Le monregalesi faranno visita alla formazione emiliana della Emilbronzo 2000 Montale, che in classifica occupa il terzultimo posto in classifica. Le padrone di casa, però, sono in crescita e dopo tre sconfitte nelle prime tre partite sono in ripresa: negli ultimi tre turni sono infatti arrivate due vittorie, contro Club Italia e Cremona.

Per le “Pumine” l’obiettivo è dare continuità alla bella prova messa in campo contro il Club Italia domenica, con un netto 3-0 che ha rilanciato le ambizioni delle ragazze allenate da coach Solforati. La squadra è apparsa in crescita, con intese sempre crescenti ed una maggiore attenzione in tutte le fasi dell’incontro.

Per la LPM tra punti sarebbero anche importanti per rilanciare ulteriormente la loro classifica: a due punti di distanza c’è un gruppo di quattro squadre (Sassuolo, Olbia, Cremona e Trentino) nel mirino, anche a causa di alcuni scontri diretti in questo turno infrasettimanale, nonché a causa della sfida contro Sassuolo di domenica 27.

La formazione più a rischio tra le prime sei è senza dubbio la U.S. Esperia Cremona, che ha perso proprio contro Montale al tiebreak domenica ed ospita la corazzata Valsabbina Millenium Brescia, lanciatissima e vogliosa di ampliare la sua leadership. Per la Futura Giovani Busto Arsizio, seconda, c’è la sfida ad una delle terze, la sorpresa Volley Hermaea Olbia, che contro Albese ha interrotto una striscia di due sconfitte consecutive. Impegni sulla carta più agevoli per le altre due terze, la Bsc Materials Sassuolo (che ospita la Orocash Lecco) e la Itas Trentino (ospite della Chromavis Eco Db Offanengo), ma si è già ben visto finora che di partite facili in questo girone ce ne sono poche.

SERIE A2 FEMMINILE – GIORNATA 7

Futura Giovani Busto Arsizio – Volley Hermaea Olbia

Tecnoteam Albese Volley Como – Club Italia

Bsc Materials Sassuolo – Orocash Lecco

Emilbronzo 2000 Montale – Lpm Bam Mondovì

U.S. Esperia Cremona – Valsabbina Millenium Brescia

Chromavis Eco Db Offanengo – Itas Trentino

SERIE A2 FEMMINILE – CLASSIFICA