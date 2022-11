L’ASAVA di Grinzane Cavour festeggia i 45 anni

L’Asava – Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza di Grinzane Cavour, domenica 27 novembre, festeggerà il 45° anniversario di fondazione.

Il programma della giornata prevede, alle ore 11, la funzione religiosa presso la Parrocchia di San Lorenzo di Rodello e a seguire il pranzo sociale durante il quale verranno premiati i volontari con maggiori anni di servizio. Fra i premiati anche cinque soci volontari, attivi sin dalla nascita dell’associazione avvenuta nel 1977: Leoluca Mancuso, passato presidente, Giuseppe Carriere, Giovanni Lano, Enrico Testa e Giovanni Uda.

Alla cerimonia di premiazione sarà presente, tra gli altri, Michele Isoardi componente della Direzione regionale di Anpas Piemonte.

Franco Sampò, presidente Asava Associazione Servizio Autisti Volontari Ambulanza: «Sono presidente da sei mesi di questa bellissima e importante realtà del nostro territorio, l’Asava, e sono molto felice di poter conferire i riconoscimenti alle volontarie e ai volontari, grazie ai quali la nostra Associazione è diventata un punto di riferimento per l’intera comunità. Da 45 anni svolgiamo un qualificato servizio di soccorso in emergenza e di assistenza sanitaria a favore della popolazione. Prestiamo sempre molta attenzione alla formazione dei nostri volontari soccorritori, formazione che è certificata e riconosciuta dalla Regione Piemonte. Ringrazio tutte le volontarie e tutti i volontari, preziosa risorsa per l’Associazione».

L’Asava, in Anpas dal 2018, può contare sull’impegno di 250 volontari, di cui 69 donne, e di 8 dipendenti grazie ai quali ogni anno svolge circa 10mila servizi a favore della comunità. Si tratta di servizi di soccorso in emergenza urgenza 118, di trasporti socio sanitari programmati, come i servizi di accompagnamento a visite e terapie o le dimissioni da ospedali e case di cura, servizi di assistenza sanitaria a manifestazioni ed eventi.

L’Asava dispone di otto ambulanze per il soccorso sanitario, quattro automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili e altri otto automezzi per i servizi socio assistenziali.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta oggi 82 associazioni di volontariato con 10 sezioni distaccate, 10.425 volontari (di cui 4.062 donne), 5.753 soci, 640 dipendenti, di cui 71 amministrativi che, con 436 autoambulanze, 226 automezzi per il trasporto disabili, 261 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 534.170 servizi con una percorrenza complessiva di 17.942.379 chilometri.

