Volley A2/M – Per Cuneo l’anticipo del sabato sera è contro la capolista Vibo Valentia

Sfida di cartello per la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo nella settima giornata della Serie A2 maschile di pallavolo. I biancoblu di coach Giaccardi ospitano infatti la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia che si presenta in Piemonte da prima in classifica, ancora imbattuta e con un solo punto perso per strada finora, alla prima giornata contro la Cave del Sole Lagonegro. Insomma, appena retrocessi dalla A1 i calabresi stanno facendo di tutto per tornarci in tempi brevi.

Tutti questi dati rendono bene la difficoltà che Cuneo dovrà affrontare. Da parte loro, poi, i cuneesi hanno avuto un inizio di stagione non facile, con tre vittorie tutte in casa e tre sconfitte tutte in trasferta. Questa differenza di rendimento si è vista chiaramente nelle ultime due settimana, con il bel successo contro la Consar RCM Ravenna seguito dal brusco stop in casa della Delta Group Porto Viro. La sfida di sabato sera (non domenica) alle 20.00 potrebbe essere anche un ottimo modo per sbloccarsi definitivamente e dare una svolta decisa.

In attesa del risultato dei vibonesi sta alla finestra la BCC Castellana Grotte seconda,, che ospita in un classico testacoda la Pool Libertas Cantù penultima. Interessante sarà anche vedere la reazione della Agnelli Tipiesse Bergamo, terza ma reduce da due rare sconfitte consecutive: i bergamaschi accoglieranno il fanalino di coda HRK Motta di Livenza.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 7

Agnelli Tipiesse Bergamo – HRK Motta di Livenza (sabato)

Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (sabato)

Consoli McDonald’s Brescia – Conad Reggio Emilia (sabato)

Tinet Prata di Pordenone – Videx Yuasa Grottazzolina (sabato)

BCC Castellana Grotte – Pool Libertas Cantù

Kemas Lamipel Santa Croce – Delta Group Porto Viro

Cave Del Sole Lagonegro – Consar RCM Ravenna

SERIE A2 MASCHILE – CLASSIFICA