Volley C/F – Fine settimana nero per le cuneesi: arrivano tre sconfitte in tre partite

Non il miglior sabato della stagione per le formazioni cuneesi impegnate nella Serie C femminile di pallavolo. Sono infatti arrivate tre sconfitte, diverse per come sono maturate ma che necessitano di una immediata e più che possibile risposta.

Si sapeva che la trasferta di El Gall in casa della Mts Ser Santena 95 sarebbe stata difficile, ed infatti è arrivato un 3-0, con le ragazze di coach Arduino che non riescono mai a superare quota 18 punti. La formazione torinese, più esperta, fa valere la sua qualità contro le albesi, che pure provano a creare qualche grattacapo alle padrone di casa. Il focus per El Gall si sposta ora a sabato prossimo, quando ad Alba arriverà Nichelino, davanti in classifica di un solo punto.

Ed è proprio il G.S. Sangone Nichelino a fermare, a sorpresa, la Libellula Volley. Le giovani braidesi dimostrano una grande resistenza alle difficoltà, andando a recuperare per due volte lo svantaggio nei set, mettendo in mostra a tratti un ottimo gioco, come nel 25-18 con cui conquistano il quarto set. Tutto ciò non basta in un tiebreak giocato all’arma bianca, in cui Nichelino si impone per 16-14. Il prossimo turno vedrà la Libellula impegnata in casa contro la giovane ed ostica formazione della In Volley Piemonte.

Cade per la prima volta il Vicoforte Volley Ceva Bam di coach Pagliuca, che disputa forse la peggior partita dell’anno e lascia strada per 3-0 al Club76 Playasti. Le vicesi si trovano in difficoltà davanti alla maggiore fisicità delle giovani e selezionate avversarie, che imperversano nel primo set e tengono a distanza le verdeblu anche nelle successive frazioni. Vicoforte ha di fronte una pronta occasione di riscatto ma l’impegno è complicato: sabato sarà infatti in scena ai piedi del santuario la A.F. Volley, in striscia aperta di tre vittorie.

In classifica guida Pinerolo, seguito a due punti dalla Isil Volley Almese Massi; quest’ultima ha avuto ragione per 3-1 di una Cascina Capello Chieri che fatica a trovare continuità, nonostante il suo ruolo di favorita in questa stagione.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 5

Vol-ley Academy Volpiano – Unionvolley Pinerolo 0-3 (23-25; 21-25; 12-25)

Mts Ser Santena 95 – El Gall 3-0 (25-17; 25-18; 25-18)

G.S. Sangone Nichelino – Libellula Volley 3-2 (25-18; 23-25; 26-24; 18-25; 16-14)

Club76 Playasti – Vicoforte Volley Ceva Bam 3-0 (25-19; 25-21; 25-22)

A.F. Volley – Pallavolo Montalto Dora 3-0 (25-23; 25-11; 25-19)

Isil Volley Almese Massi – Cascina Capello Chieri 3-1 (25-22; 21-25; 28-26; 25-23)

In Volley Piemonte – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3-1 (25-18; 25-22; 18-25; 26-24)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Unionvolley Pinerolo 15;

Isil Volley Almese Massi 13;

Vicoforte Volley Ceva Bam 11;

A.F. Volley, Cascina Capello Chieri, Mts Ser Santena 95, In Volley Piemonte 9;

Libellula Volley 7;

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli, Club76 Playasti 6;

G.S. Sangone Nichelino, Pallavolo Montalto Dora 4;

El Gall 3;

Vol-ley Academy Volpiano 0.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 6

Vol-ley Academy Volpiano – Mts Ser Santena 95

El Gall – G.S. Sangone Nichelino

Vicoforte Volley Ceva Bam – A.F. Volley

Cascina Capello Chieri – Club76 Playasti

Unionvolley Pinerolo – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

Pallavolo Montalto Dora – Isil Volley Almese Massi

Libellula Volley – In Volley Piemonte