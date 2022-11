Il Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo di Mondovì a Crema per le fasi finali del progetto Hubsteam

Giornata impegnativa ma formativa e soddisfacente quella di venerdì 4 novembre per un nutrito gruppo di alunni del Liceo Scientifico e Scientifico Sportivo di Mondovì.

Elisabetta Albesiano, Nicole Bracco, Gabriele Gambetta, Alice Carrozzo, Giacomo Mondino, Ludovica Nocera, Emanuele Ricca e Tommaso Rossetti hanno partecipato alle fasi nazionali del progetto Hubsteam, tenutesi a Crema, in Lombardia, precisamente presso l’IIIS Pacioli, scuola polo dell’iniziativa.

Gli alunni hanno presentato il loro prototipo, “Smar(t)ket”, un’app per la valorizzazione del Km zero, con un occhio alla sostenibilità ambientale e al benessere personale. Il progetto è stato sviluppato sotto il coordinamento del prof. Andrea Sanfilippo, insegnante di Lettere e Animatore Digitale, e si è avvalso dell’apporto dei docenti Biglia, Girolamo Rossi e Federico Bausone.

I ragazzi hanno infatti pensato non solo alla creazione del prototipo, ma anche all’analisi economica della start up. Il progetto Hubsteam ha visto impegnato il gruppo già durante lo scorso anno: per 18 ore, articolate in circa quattro mesi, gli allievi, sempre assistiti dall’Animatore Digitale, hanno potuto implementare le loro competenze in ambito digitale per poi sfoderare quanto appreso in un’intera giornata dedicata alle scuole d’Italia aderenti al progetto.