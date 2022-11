Volley Coppa Piemonte D/F – Cherasco e Racconigi continuano a volare, Cervere scivola a Pinerolo

Si chiude la quarta giornata della Coppa Piemonte di pallavolo per la Serie D. Questo turno è stato un simbolico giro di boa della prima fase, con quattro partite giocate e tre da giocare, una l’8 dicembre e due a gennaio. E due sembrano essere le formazioni che si giocheranno l’accesso alla seconda fase.

Da una parte c’è la Sicom Cherasco, che risponde ai problemi del campionato con grandi prestazioni in coppa. L’ultima a cadere è la 4volley-ots Assembly, che prima della gara inseguiva la formazione di coach Berra a soli due punti di distanza. Le cheraschesi travolgono le avversarie, permettendo loro al massimo 16 punti, nel terzo set. La corsa a punteggio pieno continua, dunque: nella quinta giornata Cherasco sarà impegnato nella trasferta di Pinerolo, con l’obiettivo di continuare un girone finora perfetto.

Dall’altra parte risponde presente la Rs Volley Racconigi, capaci di imporsi sulle giovanissime atlete della In Volley Piemonte Df per 3-1. Le ragazze di coach Benvenuti viaggiano a corrente alternata per tutta la sera, vincendo bene il primo e il terzo set, ma lasciando alle ospiti il secondo. Nella quarta frazione Chieri si porta avanti 16-7 ma le racconigesi rimontano furiosamente e portano a casa i tre punti. Per mantenere l’imbattibilità Racconigi affronterà in trasferta nel quinto turno la 4volley-ots Assembly.

Segnali contrastanti provengono dalla Bcc-Surrauto Cervere, impegnata sul campo della Unionvolley Pinerolo. Le ospiti partono male e permettono alle pinerolesi di portarsi agilmente avanti per 2-0. La reazione non si fa attendere e le cerveresi schiantano le avversarie nei successivi parziali e portano la sfida al tiebreak. Lì le padrone di casa tornano però a fare qualcosa in più, e tanto basta loro per chiudere la contesa 15-9.

Chiude la giornata la vittoria della Banca d’Alba L’Alba Volley, che passeggia su una LPM Bam Mondovì. Le albesi hanno vita facile contro le monregalesi, presentatesi alla sfida spente e in forte involuzione. Coach Biestro può dunque permettersi di far giocare tutte le giocatrici a sua disposizione, provando anche soluzioni tattiche inedite, senza che questo incida sul risultato finale, se non in minima parte nel terzo set. Per le “Pumine” sarà invece importante tornare ai livelli visti a tratti in campionato per riprendersi anche dal punto di vista mentale.

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 4

Rs Volley Racconigi – In Volley Piemonte Df 3-1 (25-19; 17-25; 25-16; 25-21)

Sicom Cherasco – 4volley-ots Assembly 3-0 (25-13; 25-14; 25-16)

Unionvolley Pinerolo – Bcc-Surrauto Cervere 3-2 (25-18; 25-18; 16-25; 17-25; 15-9)

Banca d’Alba L’Alba Volley – LPM Bam Mondovì 3-0 (25-15; 25-13; 25-22)

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – CLASSIFICA

Sicom Cherasco, Rs Volley Racconigi 12;

4volley-ots Assembly 7;

Bcc-Surrauto Cervere 5;

Unionvolley Pinerolo 4;

Banca d’Alba L’Alba Volley, In Volley Piemonte Df 3;

LPM Bam Mondovì 2.

COPPA PIEMONTE D FEMMINILE, GIRONE E – GIORNATA 5

In Volley Piemonte Df – Banca d’Alba L’Alba Volley

4volley-ots Assembly – Rs Volley Racconigi

Unionvolley Pinerolo – Sicom Cherasco

LPM Bam Mondovì – Bcc-Surrauto Cervere