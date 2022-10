Volley A1/F: si torna già in campo! Stasera sei gare, domani c’è Cuneo-Chieri

Neanche il tempo di celebrare i successi o riflettere su cosa non è andato nella prima giornata che già è ora di tornare in campo per la Serie A1 femminile di pallavolo.

Il calendario di questa stagione non ammette pause: le squadre sono attese sul taraflex per la seconda giornata già da oggi, mercoledì 26 ottobre. Si parte con sei partite, tutte alle 20.30: Pinerolo e Macerata festeggeranno l’esordio casalingo in Serie A1 ospitando Novara e Perugia, Vallefoglia e Milano viaggeranno per incontrare Scandicci e Casalmaggiore mentre Bergamo accoglie Firenze e in diretta su Sky Sport Arena andrà in onda il big match tra Busto Arsizio e Conegliano.

Giovedì l’ultimo confronto, in diretta Rai Sport, con il derby piemontese tra Cuneo e Chieri.

Dopo la bella prova di Palazzo Wanny, con la sofferta vittoria arrivata al quinto set, la e-work Busto Arsizio è attesa dal big match contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che domenica ha avuto vita facile contro Bergamo.

Prima stagionale nella nuova casa di Palazzo Wanny per la Savino Del Bene Scandicci, che ospita nel primo infrasettimanale la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, reduce dall’incredibile rimonta contro Cuneo.

Non ci sono grandi miglioramenti nella situazione infortuni della TrasportiPesanti Casalmaggiore, che fa il suo esordio stagionale al PalaRadi, dopo la brutta gara di Chieri, contro la Vero Volley Milano, che al contrario ha agevolmente superato l’ostacolo Pinerolo.

Il Pala Intred apre le porte per la prima stagionale in casa della Volley Bergamo 1991, uscita sconfitta dal confronto di domenica contro Conegliano. Poco spazio per i nuovi acquisti nell’ostica trasferta, con la sola Lanier in grado di reggere il confronto con le campionesse in carica. A Bergamo arriva Il Bisonte Firenze, deluso e fiaccato dal tie-break perso contro Busto Arsizio, ma che ha mostrato a tutte le avversarie le potenzialità del duo Herbots-Nwakalor, autrici di una grande prestazione in terra toscana.

Una giornata che verrà ricordata a lungo dalla città di Pinerolo: oggi, nel rinnovato Pala Bus Company, la Wash4Green Pinerolo giocherà in casa per la prima volta in Serie A1. Una partita che non sarà come tutte le altre: attese le cugine dell’Igor Gorgonzola Novara, per il primo derby piemontese stagionale.

Prima partita di Serie A1 al Banca Macerata Forum, che si vestirà a festa per l’esordio in casa della CBF Balducci HR Macerata impegnata nella sfida alla Bartoccini-Fortinfissi Perugia. Due squadre uscite sconfitte dalla prima giornata, complici gli impegni proibitivi contro Novara e Scandicci, ma ancora in cerca della forma e dello schieramento migliore.

Infine, sarà sicuramente uno degli incontri più interessanti di giornata il derby piemontese tra la Cuneo Granda S.Bernardo e la Reale Mutua Fenera Chieri di giovedì sera. Le gatte sono reduci dalla rimonta subita ad Urbino contro Vallefoglia, dopo aver giocato due set e mezzo da protagoniste con il braccio di Kuznetsova già caldissimo (27 punti per lei, top scorer di giornata) e l’ottimo esordio di Drews, pronte a dire la loro anche contro le cugine.

Ancora out l’ungherese Szakmàry, Magazza, Gicquel e Hall, arruolabile per il match del weekend. La squadra di coach Zanini troverà sicuramente dall’altro lato del taraflex uno dei club più in forma del campionato: dopo il dominio nella WEVZA Cup che è valso la CEV Challenge Cup, le ragazze del tecnico Bregoli hanno surclassato Casalmaggiore, mostrando un gioco veloce e letale con le schiacciatrici Villani e Cazaute e l’opposta Grobelna e solidissimo al centro con la coppia Mazzaro-Weitzel.

SERIE A1 – 2° GIORNATA

Mercoledì 26 ottobre ore 20.30

E-Work Busto Arsizio – Prosecco Doc Imoco Conegliano Arbitri: Cesare-Mattei

Savino Del Bene Scandicci – Megabox Ond. Savio Vallefoglia Arbitri: Saltalippi-Vagni

Trasportipesanti Casalmaggiore – Vero Volley Milano Arbitri: Braico-Venturi

Volley Bergamo 1991 – Il Bisonte Firenze Arbitri: Giardini-Curto

Wash4green Pinerolo – Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Simbari-Rossi

Cbf Balducci Hr Macerata – Bartoccini-Fortinfissi Perugia Arbitri: Caretti-Verrascina

Giovedì 27 ottobre ore 20.30

Cuneo Granda S.Bernardo – Reale Mutua Fenera Chieri Arbitri: Puecher-Lot

LA CLASSIFICA

Reale Mutua Fenera Chieri 3 (1 – 0); Igor Gorgonzola Novara 3 (1 – 0); Prosecco Doc Imoco Conegliano 3 (1 – 0); Savino Del Bene Scandicci 3 (1 – 0); Vero Volley Milano 3 (1 – 0); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 2 (1 – 0); E-Work Busto Arsizio 2 (1 – 0); Il Bisonte Firenze 1 (0 – 1); Cuneo Granda S.Bernardo 1 (0 – 1); Wash4green Pinerolo 0 (0 – 1); Bartoccini-Fortinfissi Perugia 0 (0 – 1); Volley Bergamo 1991 0 (0 – 1); Cbf Balducci Hr Macerata 0 (0 – 1); Trasportipesanti Casalmaggiore 0 (0 – 1).

c.s.