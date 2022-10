Tiro con l’arco a tema Halloween protagonista al Bioparco Acquaviva di Caraglio

Evento sportivo di tiro con l’arco presso il Bioparco Acquaviva di Caraglio in notturna nella serata di sabato 29 ottobre 2022: si tratta di un evento di rilevanza regionale e con atleti provenienti dalla regione e dalle regioni limitrofe e per ogni fascia di età.

Si terrà in orario serale con inizio ritrovo per gli atleti dalle 17.30 per un inizio tiri previsto per le 19.00. Questo evento è il primo del genere per via dell’illuminazione dei bersagli molto particolare e per la tipologia: inoltre, simpatico particolare, saranno bersagli in tema Halloween. Ad ora si è raggiunto una quota di iscritti di 50 atleti provenienti da Piemonte, Liguria e Lombardia.

