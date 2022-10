Cuneo: Nicolò Bertano vince il “Riviera Etrusca”

L’allievo del Liceo Musicale «Bianchi Virginio» di Cuneo, ottiene il Primo Premio al prestigioso «Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale» di Piombino.



Nicolò Bertano, studente di chitarra al quinto anno del «Liceo Musicale “Bianchi Virginio”» di Cuneo, già messosi in evidenza nel recente passato, ha ottenuto una brillante affermazione al «Concorso di chitarra “Riviera Etrusca”» di Piombino, che si è tenuto lo scorso 8 ottobre.

Il concorso, organizzato dall’Associazione Culturale «Etruria Classica», con il patrocinio del Comune di Piombino e della regione Toscana ha assunto ormai i connotati di evento prestigioso nell’ambito della musica classica. La giuria ha attribuito il Primo Premio al giovane di Borgo San Dalmazzo, preparato dal docente bovesano maestro (e virtuoso pluripremiato) Maurizio Baudino. Ha eseguito opere di Mertz («Elegie») e Rodrigo («En tierras de Jerez»).

Grande è stata la soddisfazione, per il suo insegnante, per il preside Carlo Garavagno e per il suo vice Giuseppe Cappotto che da sempre stimolano i ragazzi a partecipare a queste fondamentali esperienze di crescita artistica ed umana.

c.s.