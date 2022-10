Coppa Piemonte Prima Categoria – Marene vs Caraglio, Tre Valli spettatore interessato della sfida

Mini turno infrasettimanale per la Prima Categoria che affronta la seconda giornata della seconda fase di Coppa Piemonte.

Dopo la larga sconfitta nella prima giornata contro il Tre Valli torna in campo il Caraglio che farà visita al Marene. Una gara che la formazione rossoblu non può esimersi dal vincere per poter ambire al passaggio del turno. Dato il risultato della prima gara (0-7 in favore del Tre Valli, ndr) difficile ipotizzare che basterà al Marene un’eventuale vittoria in questo match per poter accedere alla fase successiva. Il Tre Valli, intanto, guarda ed attende il risultato conscio di aver fatto un passo importante per il passaggio del turno.

Coppa Piemonte Prima Categoria – Il Programma della 2ª fase

Marene – Caraglio

Pol. Garino – San Bernardo

Cameri – Virtus Villadossola

Nuova Astigiana – Capriatese

Pro Collegno – GiavenoCoazze

Spazio Talent Soccer – KL Pertura

Sportiva Nolese – Cenro Giov. Calcio

Strambinese – Gattinara