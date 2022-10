Hockey su prato, Coppa Italia/M: due su due in Sardegna e l’HC Bra è in Final Four

L’Hockey Club Bra, grazie alle due vittorie ottenute ieri in Sardegna, si è qualificato per la Final Four di Coppa Italia (in programma il 5-6 novembre al “Maxia” di Cagliari).

Allo stadio cagliaritano “Amsicora”, ieri mattina i gialloneri hanno avuto la meglio sul Cus Cagliari per 0-3: di Giraudo, Bhana e Chiesa, i gol.

Nel tardo pomeriggio, netta affermazione sull’HT Sardegna per 3-9: triplette Chiesa e Bhana, sigilli di Kovalenko, Petito e Moro.

10 punti e primato in classifica per i braidesi (3 vittorie e 1 pareggio).