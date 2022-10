Promozione: Benarzole-Pedona è antipasto di coppa! Carmagnola favorito con il Pinasca

È tempo di penultimo turno del mese di ottobre per il girone C di Promozione, che, nella settimana che condurrà al terzo turno di Coppa Italia, è pronto per scendere in campo per la disputa della settima giornata.

Tante le gare di cartello in una domenica che non presenta veri e propri big-match, ma molti incontri aperti ad ogni risultato.

L’unico che parrebbe, almeno sulla carta, avere un vincitore designato è quello di Carmagnola, con i padroni di casa del Csf che attendono il Pinasca, in un quasi-testacoda. Occhio, però, per i biancoblu sono reduci dalla goleada inflitta all’Infernotto e non hanno nessuna intenzione di fermarsi.

Con la capolista attesa da un match alla portata, spetterà invece alla prima inseguitrice uno degli impegni più ardui. Il Benarzole, infatti, inaugurerà 18 giorni in cui affronterà per ben tre volte il Pedona. I borgarini arrivano all’incontro dopo le fatiche dell’infrasettimanale con lo stesso Infernotto (potrebbe non essere finita qui, però. LEGGI QUI) e con un unico obiettivo: vincere per accorciare, evitando la fuga delle prime.

Proprio l’Infernotto attenderà una delle due terze: a Bagnolo Piemonte arriva un Busca lanciatissimo e voglioso di mantenersi a ridosso del vertice. Resta da capire quanto gli impegni di coppa e recupero con il Pedona avranno un peso sulle gambe (e la testa) dei bargesi, reduci dalle débacle contro il Pinasca.

L’altra terza, il Carignano, è chiamata a non sbagliare contro un’altra compagine che naviga nella seconda metà di classifica: l’Atletico Racconigi, che nelle ultime due partite ha raccolto zero punti, non trovando mai la via del gol.

Uno dei match più intriganti del turno coinvolge invece la quinta in classifica, il Sommariva Perno. I biancoverdi di Carena, che fin qui stanno mantenendo un ottimo ritmo, renderanno visita al Villastellone Carignano, distante appena un punto e reduce dal leggero ridimensionamento subito dopo il 3-0 patito in casa del Busca. In palio punti che valgono già tanto, quindi.

Sarà incrocio tra due nobili non proprio perfette in questa prima fase, invece, a Villafranca Piemonte, con i giallorossi di Perlo che attendono il Pancalieri Castagnole. Se gli 8 punti raccolti fin qui sono pochi per Morero e compagni, certo non ci si poteva aspettare che una delle squadre migliori della scorsa stagione, pur con tanti giovani in squadra, potesse ritrovarsi al penultimo posto dopo sei giornate. Ecco perché, per entrambe, sa tanto di spartiacque cruciale.

Chiudono due derby della Granda, pesanti in chiave salvezza. A San Sebastiano, gli arancioneri di Pisano attendono lo Scarnafigi di Giordana, distante appena un punto (6 contro 5). A Santo Stefano Belbo, invece, l’Azzurra, reduce dal colpaccio con il Villafranca, rende visita a una Santostefanese che ancora insegue la prima vittoria, fondamentale anche per lasciare l’ultima posizione.

CAPOCANNONIERE: Marco Dalmasso (Pedona), 5 reti