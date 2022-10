Fossano: inaugurata la fiera de “La Bovina piemontese in mostra” (FOTO E VIDEO)

È stata inaugurata, questa mattina, in Piazza Romanisio la fiera de “La Bovina piemontese in mostra” in quel di Fossano con molte figure importanti presenti.

Una giornata importante per Fossano e non solo: quest’oggi parte ufficialmente “l’edizione zero”, come soprannominata da alcuni, de la bovina piemontese in mostra.

Un evento che ha radunato molte persone di spicco del settore che sono successivamente intervenute ai microfoni per parlare delle loro impressioni e non solo.

Ad aprire le danze è stato proprio il Sindaco di Fossano Dario Tallone che si è detto particolarmente contento di poter inaugurare questa fiera.

“Ringrazio tutti i presenti, è un’occasione molto importante per Fossano, è bello vedere così tante persone a questo evento, ci terrei a lasciare la parola al Vice Sindaco Giacomo Pellegrino per presentare le due giornate”

Ecco le sue parole: “Già ieri c’è stato un importante convegno con i veterinari, oggi inizia la manifestazione fieristica vera e propria, ci saranno una serie di dimostrazioni nel ring.

Ci tengo a dire che ci sarà anche la possibilità, non solo di vedere le carni piemontesi ma anche di degustarle. C’è stata una buona adesione sia di allevatori che di pubblico, vorremmo proporlo ogni anno”

Presenti anche il Dott. Miglio, Presidente della Cassa di Risparmio di Fossano ed il Presidente dell’ATL Rocco Politanò: “Come ATL abbiamo l’obiettivo di promuovere il territorio in giro per l’Italia e non solo”

Come sottolineato in precedenza dal Sindaco, son state molte le figure ad intervenire tra rappresentanti della Regione e esperti del settore.

Con l’Assessore Icardi si parla anche della riunione svoltasi questa mattina per parlare di un nuovo ospedale sulla linea Fossano-Savigliano-Saluzzo.

“Ci sarà un nuovo ospedale e si troverà sulla direttrice Fossano-Saluzzo, abbiamo i finanziamenti e l’accordo con il territori.

Dispiace per la crisi che sta colpendo tutti i settori, dobbiamo dire un grazie a tutte le persone che continuano a lavorare dietro alla salute dei nostri cittadini che portano prodotti di qualità sulle nostre tavole.”

Dopo l’intervento di alcune figure di Coldiretti e del mondo dell’allevamento, il Sindaco passa la parola all’Assessore Protopapa.

“Per essere un anno zero, i presupposti sono ottimi. Anaborapi ed Arap sono due entità importantissime per il Piemonte, permettono di creare queste fiere e di poter preservare delle tradizioni. Ringrazio gli allevatori con i capelli bianchi ed i giovani che si stanno inserendo sempre di più in questo mondo. Ho notato una coesione nelle difficoltà e nella filosofia del lavoro per dare continuità nei nostri territori.”

Si chiude l’inaugurazione de “La Bovina piemontese in mostra” con il taglio del nastro da parte del Sindaco Tallone e dagli ospiti presenti.