Successo per il meeting ANIOC a Bra

Si è svolto nella città della Zizzola, terra natia del Beato Cottolengo, il 7.mo Meeting ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Ordini Cavallereschi) Delegazione Provinciale di Cuneo guidati da Clemente Malvino uomo dalle indubbie capacità organizzative ed operative.

L’occasione è stata utile per dar concretezza anche al 2° ritrovo ufficiale della Delegazione di Bra guidata dal preciso ed attento Stefano Milanesio che ha saputo dar degna evidenza e risalto ad un momento associativo partecipato e d’indubbio interesse che ha visto l’ingresso in squadra di diverse figure che caratterizzano la vita della comunità braidese, nel dettaglio Girolamo Budetta, Walter Cravero, Vincenzo Gerbaldo, Piero Rainero, Monia Rullo, Walter Valeriani, Massimo Vuerich e Gianfranco Vergnano.

Alla presenza del referente regionale ANIOC Carlo Varni, il ritrovo associativo ha vissuto diversi momenti istituzionali che hanno messo in evidenza l’opera sociale svolta nel contesto della comunità.

Ecco allora che la presenza del Sindaco Gianni Fogliato, del Consigliere Provinciale Bruna Sibille, del Vice Presidente del Consiglio Regionale Franco Graglia, dei riferimenti dirigenti della Banca di Cherasco Credito Cooperativo Alberto Rizzo e Danilo Rivoira e di diverse figure di riferimento associativo della Lombardia, della Liguria e del Piemonte non ha potuto che sottolineare e far emergere un’azione associativa fatta di presenza e concretezza sì tanto da identificare sul 2022 due realtà legate al mondo del volontariato, AIDO Gruppo Comunale di Bra ed SOS Bra meritevoli di un supporto economico per l’attività svolta a favore di soggetti fragili ed in stato di bisogno, forte del concetto e detto popolare: “l’unione fà la forza”!

“L’impegno profuso unitamente a tutto il Consiglio Direttivo, in particolare al ns. Segretario Giacomo Berrino, ha permesso di dar vita ad un incontro che speriamo possa rimanere nella memoria dei tanti presenti come momento piacevole di sana socializzazione” – dice visibilmente emozionato il delegato ANIOC braidese Milanesio che conclude – “E se il risultato è stato positivo è anche grazie alla collaborazione e vicinanza dei vari livelli associativi ,delle diverse realtà istituzionali di Stato e di credito che hanno creduto nel nostro impegno: a tutti il personale grazie esternato con riconoscenza e gratitudine”.

