Fine stagione Piemonte: +189% di prenotazioni, fioriscono province di Alessandria, Asti e Cuneo

Con l’autunno ormai arrivato è giunta l’ora di tracciare una panoramica dei risultati di questa estate 2022, con un focus specifico sugli affitti brevi di ville e casali di pregio nel Nord Italia. Se il Nord, nell’immaginario collettivo estivo, significa fuga verso il Sud, i recenti trend economici del turismo nella zona parlano di un fenomeno turistico estivo atipico e in forte crescita: solo la Lombardia ha registrato, rispetto al 2020, un incremento del 240%, il Piemonte +105% e il Veneto +26%.

La reginetta invece è la Liguria, che con le sue bellezze affacciate sulla costa si classifica prima, con 127 settimane prenotate e un tasso di occupazione al 89%. Al secondo posto la Lombardia con 126 settimane prenotate, un ottimo risultato se paragonato a regioni a vocazione turistica come la Campania, che ne ha registrate 122.

Queste le prime stime della stagione turistica conclusa dell’Osservatorio Emma Villas, leader italiano nel settore del vacation rental (ossia affitti brevi di ville e tenute di pregio con piscina privata), realizzate analizzando le prenotazioni degli immobili gestiti in esclusiva tra ville e tenute di pregio nel Nord Italia. Dai dati dell’Osservatorio emerge infatti come nel 2022 siano state quasi 400 le settimane prenotate di chi ha scelto una villa o un casale per le sue vacanze o momenti di relax nel Nord Italia, tra Liguria, Piemonte, Lombardia e Veneto. Un dato che supera il 2020 del 60% e il 2019 del 76%.

“Abbiamo assistito ad un vero e proprio boom di prenotazioni in Lombardia, Liguria, Piemonte e Veneto e siamo molto contenti che dopo due anni di stop i turisti siano tornati nella zona, scegliendo mete estive meno convenzionali ma che cullano con le loro bellezze naturali montanare, lacustri e balneari. Un ottimo risultato che conferma un crescente interesse verso questa tipologia di vacanza che è sinonimo di condivisione e lusso accessibile. È possibile, infatti, ammortizzare il costo totale del soggiorno, perché location uniche vengono affittate anche da famiglie e gruppi composti mediamente da circa 8 persone”, spiega Giammarco Bisogno, Fondatore e CEO di Emma Villas srl. Ma vediamo nel dettaglio qual è la situazione nelle singole regioni.

PIEMONTE IN FORTE CRESCITA: 105% LE SETTIMANE PRENOTATE. FIORISCONO LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO.

La regione, meta iconica per gli appassionati della buona tavola e delle atmosfere quasi parigine, tappa imprescindibile per gli amanti della montagna e degli sport invernali, ha registrato rispetto al 2020 un incremento del 105%. Con 84 settimane prenotate nel 2022 e un tasso di occupazione in alta stagione di oltre il 70%, si conferma come trend turistico in forte crescita e che ha visto dal 2019 ad oggi un vero e proprio boom con +189% delle settimane prenotate.

Sono 7 le dimore di pregio nella regione mentre le province più prenotate sono quelle di Alessandria, Asti e Cuneo. La regione è amata anche dai turisti stranieri con gli Svizzeri al primo posto, seguiti dai cittadini belgi. Il costo medio per settimana nella regione si attesta intorno ai 4.000 euro, per una durata media di soggiorno di 8 giorni.

LIGURIA INCANTA CON LE SUE CINQUE TERRE. PRIMA IN CLASSIFICA TRA LE SORELLE SETTENTRIONALI, HA REGISTRATO UN TASSO DI OCCUPAZIONE DI QUASI IL 90%.

Per il periodo estivo in alta stagione in Liguria è stato prenotato l’89% delle settimane disponibili: lo dimostra lo studio dell’Osservatorio Emma Villas da cui emerge una tendenza in forte crescita, con un aumento del 35% rispetto al 2019. Un risultato molto positivo, che ha sottolineato come un gran numero di turisti non ha rinunciato alla scoperta della regione delle Cinque Terre. Emma Villas ha infatti analizzato i dati pre e post pandemia e scoperto che se nel 2019 erano state prenotate 94 settimane, nel 2022 queste sono diventate 127, facendo emergere come la voglia di scoprire la riviera ligure sia ancora al centro degli interessi dei turisti di tutto il mondo.

Sono otto le ville in portfolio nella regione, distribuite tra Genova, Savona, La Spezia e Imperia. I dati mostrano inoltre, che sono per la maggior parte i lombardi a scegliere le dimore di pregio nella regione, mentre tedeschi, svizzeri e statunitensi i turisti stranieri più presenti. Mediamente le ville vengono affittate da gruppi di 9 persone, al costo medio per settimana di 5.800€.