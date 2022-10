«Con il cloud avviciniamo i cittadini alle istituzioni»

Siscom, azienda informatica di Cervere è stata tra le prime sei aziende (le altre erano Ibm, Amazon, Micro­soft…) ad essere qualificata da Agid (Agenzia Italia Digitale) per fornire servizi cloud. E non solo: è stata la prima azienda della provincia di Cuneo ad essere stata certificata Iso 27001 sulla sicurezza informatica, ed ora è la prima ad essere certificata Iso 20000 per erogare servizi cloud. Siscom è un partner tecnologico per i pagamenti PagoPa e Siope+, ma non basta: uno studio della Camera dei deputati ha ufficializzato che la Siscom Spa era la seconda azienda per numero di comuni informatizzati in Italia…

E allora eccoci qui a Cervere nella sede centrale Siscom per parlare di digitalizzazione ed, in particolare, di digitalizzazione dei comuni con Renato Sevega, presidente della Siscom Spa.

«Oggi l’informatizzazione nonché la digitalizzazione dei co­muni ha raggiunto un livello decisamente elevato dovuto alla pressante evoluzione tecnologica in corso ed alle direttive governative ed europee che hanno legiferato in merito. Un ruolo importante nel realizzare i sistemi digitali comunali l’hanno avuto le software house altamente specializzate che hanno supportato e proseguono ancora step by step questa operazione di digitalizzazione. L’obiettivo è quello di avvicinare i comuni e la Pubblica Amministraziome ai cittadini che ormai vivono in una società digitale di social web e di portali di acquisto web e pertanto avvertono l’esigenza di avere un rapporto con la burocrazia in modo altrettanto digitale. Per­tanto non è una novità sentir parlare nei comuni di gestionali web e di sportello online del comune al servizio del cittadino e dell’utente. Non è più rarità l’iscrizione del proprio figlio al servizio mensa o trasporto scolastico con istanze online sul portale del comune. E anche l’acquisto dei buoni mensa avviene sul portale con pagamento digitale tramite PagoPa. Il portale è dotato di un cassetto fiscale dell’utente e lo avverte quando sta per esaurire i buoni. Evidente dunque, che tutta la burocrazia dei comuni è informatizzata. Dalla carta d’identità elettronica, alle pratiche di im­migrazione, dalla denuncia alla Tari, al territorio digitale. È digitale lo sportello per la presentazione delle pratiche edilizie in modo controllato e con pagamento digitale, anche l’adempimento delle contravvenzioni. Come Siscom abbiamo realizzato un sistema integrato per cui le pratiche presentate dai cittadini, utenti, professionisti giungono in automatico al protocollo del comune e vengono smistate dagli uffici, sempre in modo digitale. Il rapporto tra il funzionario del comune ed il cittadino è sempre digitale creando un fascicolo di ogni pratica che tiene traccia di ogni passo della pratica. La piattaforma Nuvola della nostra società è una soluzione Cloud Saas web che opera su browser. Pertanto i dipendenti ed amministratori del comune possono operare anche da remoto ed interscambiarsi comunicazioni ad ogni ora del giorno. La Suite Nuvola gestisce ogni settore del comune, la scrivania digitale Olimpo consente il dialogo tra tutti gli uffici in modo digitale. La soluzione informatica Siscom è totalmente prodotta e mantenuta dal nostro settore di sviluppo software composto da personale altamente qualificato non solo nello sviluppo del software ma anche sulle tematiche comunali… dal bilancio fino al permesso di costruire all’atto di stato civile. Uno staff che è in continua crescita e che ha l’opportunità, anzi l’obbligo, di tenersi aggiornato sull’evoluzione in­formatica e tecnologica ma anche sulle norme».

Vi caratterizza anche un forte spirito innovativo…

«Certo. Applichiamo nei nostri software la firma digitale dal 2004, l’autenticazione degli accessi tramite Spid, i pagamenti tramite PagoPa, la messaggistica su App Io. Ogni direttiva emanata da Roma o dall’Europa, viene applicata ai software in continuazione. Oggi in Italia tantissimi comuni ed enti locali utilizzano la piattaforma Siscom. Seguiamo i comuni d’italia, come assistenza, dalle nostre sedi di Cervere ma anche dalle altre sei sedi Siscom che vanno dal Veneto alla Sardegna oltre che con i partners Siscom».

Per il cloud siete molto avanti e totalmente qualificati e certificati. È una bella sfida.

A parlare di questa specializzazione Mauro Sevega, anima del cloud Siscom e responsabile del progetto dalla nascita ad oggi. Quale il valore ag­giunto di questa proposta che è cresciuta negli anni?

«Il cloud è la soluzione che risolve ogni problema all’utente che si collega ed opera sui programmi svolgendo le proprie attività senza preoccuparsi di server e backup. Ovviamente tutto ciò è a carico nostro, infatti dare un servizio cloud affidabile e qualificato vuol dire essere organizzati per gestire le piattaforme che erogano i servizi, quantificare le risorse ne­cessarie in base all’utenza che potrà utilizzare i servizi. E ancora, essere attenti alla sicurezza, gestire i backup affinché non vi siano perdite di dati e cosi via. La nostra realtà dispone di un settore dedicato che segue il cloud ed assiste i clienti sia per le attivazioni che per la gestione. Vi è una continua azione sulla sicurezza dei sistemi con analisi di controllo di attacchi e vulnerabilità. Il sistema cloud Siscom è in continua crescita in quanto sempre nuovi clienti passano alla soluzione Nuvola e quindi sul cloud. Il cloud è importante, ma resta fondamentale l’assistenza all’utente sull’utilizzo del software e sul modus operandi per gestire ogni procedimento».

L’incontro con la Siscom ci ha permesso di approfondire un mondo, quello dei comuni digitali, raramente portato alla ribalta. Invece il comune è al centro del paese e della città ed è importante che il cittadino sappia che può dialogare con il suo comune in modo digitale senza dover presentarsi allo sportello fisico, risparmiando così tempo ed inutili trasferte. Può gestire le sue pratiche anche la sera o il sabato con la certezza che in comune sarà presa in esame la sua pratica. Un rapporto anche proattivo: il sistema oggi consente di prevenire anche le scadenze e quindi di comunicare in anticipo l’imminente invalidità della carta d’identità, consentendo al cittadino di prenotarsi per il rinnovo. Stesso allert anche per l’avviso che deve essere pagata la Tari con comunicazione su App Io. L’evoluzione va avanti! Anche grazie alle aziende come la Siscom e alle loro piattaforme digitali!