Volley C/F – Vicoforte vince ancora e resta in vetta, sconfitte per El Gall e Libellula

Non si ferma l’ottimo inizio del Vicoforte nella Serie C femminile di pallavolo. Le vicesi conquistano la loro seconda vittoria consecutiva e restano in testa alla classifica sconfiggendo El Gall nel derby. Non dà segnali positivi nemmeno la Libellula Volley, che dopo la vittoria all’esordio cede in casa contro Pinerolo.

Nonostante alcuni acciacchi fisici che limitano le soluzioni di coach Pagliuca, il Vicoforte Volley Ceva Bam ottiene il secondo 3-0 consecutivo della sua stagione e si mantiene a punteggio pieno. Le verdeblu regolano El Gall, alla seconda sconfitta consecutiva nel secondo derby consecutivo. Le ospiti di coach Arduino lottano comunque su ogni palla, mantenendosi a contatto nel punteggio nel primo set e cedendo qualcosa alle rivali mano a mano che la partita andava avanti. Sono comunque segnali di crescita per le giovani langarole, che sicuramente hanno mostrato passi avanti rispetto alla sconfitta sempre con Vicoforte in Coppa Piemonte.

Entrambe le squadre sono attese nel terzo turno da sfide molto difficili: il Vicoforte Volley Ceva Bam sarà in trasferta contro la Mts Ser Santena 95, una delle formazioni più forti del girone. Sarà dunque un bel banco di prova per le verdeblu. El Gall resterà in trasferta, questa volta contro Unionvolley Pinerolo.

Proprio quest’ultima si è imposta in casa della Libellula Volley, rimanendo una delle quattro formazioni a punteggio pieno del girone. A Bra le padrone di casa partono male e le pinerolesi ne approfittano per vincere il primo set. La reazione della Libellula è veemente e la situazione torna prepotentemente in parità. Da lì in poi, però, le ospiti riescono a trovare qualcosa in più in due set più combattuti, ed escono vincenti dalla partita per 3-1. Per le giovani braidesi il calendario sulla carta “spiana” leggermente: sabato sarà la volta della trasferta contro la giovane Vol-ley Academy Volpiano, ultima a zero punti.

Oltre a Vicoforte e Pinerolo, altre due squadre restano a punteggio pieno; nello specifico sono Cascina Capello Chieri e Isil Volley Almese Massi: la prima ha sconfitto per 3-1 proprio Volpiano, mentre la seconda ha “tritato” il Club76 Playasti in casa. Cade invece a sorpresa la In Volley Piemonte, in casa e dopo essere stata in vantaggio 2-0, per mano del G.S. Sangone Nichelino.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 2

Isil Volley Almese Massi – Club76 Playasti 3-0 (25-21; 25-10; 25-11)

Libellula Volley – Unionvolley Pinerolo 1-3 (19-25; 25-17; 21-25; 22-25)

In Volley Piemonte – G.S. Sangone Nichelino 2-3 (25-18; 25-20; 23-25; 23-25; 8-15)

Vicoforte Volley Ceva Bam – El Gall 3-0 (25-23; 25-16; 25-21)

Cascina Capello Chieri – Vol-ley Academy Volpiano 3-1 (23-25; 25-20; 25-8; 25-13)

Pallavolo Montalto Dora – Mts Ser Santena 95 2-3 (25-20; 18-25; 22-25; 26-24; 16-18)

Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli – A.F. Volley 3-1 (23-25; 25-16; 2-25; 25-23)

SERIE C FEMMINILE – CLASSIFICA

Vicoforte Volley Ceva Bam, Cascina Capello Chieri, Isil Volley Almese Massi, Unionvolley Pinerolo 6;

Mts Ser Santena 5;

In Volley Piemonte 4;

Libellula Volley, Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli 3;

G.S. Sangone Nichelino 2;

Pallavolo Montalto Dora 1;

A.F. Volley, El Gall, Club76 Playasti, Vol-ley Academy Volpiano 0.

SERIE C FEMMINILE – GIORNATA 3

Unionvolley Pinerolo – El Gall

Isil Volley Almese Massi – In Volley Piemonte

Vol-ley Academy Volpiano – Libellula Volley

Mts Ser Santena – Vicoforte Volley Ceva Bam

G.S. Sangone Nichelino – Pallavolo Montalto Dora

Club76 Playasti – Pvb Cime Careddu Reale Mutua Bosca Canelli

A.F. Volley – Cascina Capello Chieri