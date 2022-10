Cordoglio a Bra e Roreto di Cherasco per Giorgio Burdese, Colonnello degli Alpini

La Parrocchia “Maria Vergine Assunta” in frazione Roreto di Cherasco (oggi pomeriggio dalle ore 15) darà l’ultimo saluto a Giorgio Burdese, Colonnello degli Alpini, spentosi domenica 16 ottobre all’età di 85 anni.

Scriveva del Colonnello Burdese, il portale secondo66.it (del 2° scaglione del 1966, al C.A.R. del 2° Reggimento Alpini a Bra alla Caserma Trevisan): Fù un braidese di residenza, e di famiglia per parte di padre, che ebbe il triste compito di chiudere il Reparto. Si tratta del Colonnello Giorgio Burdese. Che in un articolo ad un giornale aveva così raccontato: “Nel 1974 quale ufficiale più anziano in grado, divenni comandante del Reparto. E con sommo rammarico, il 5 settembre 1975 per disposizione ministeriale, chiusi il Reparto di Bra. Ebbi così l’onore di essere stato l’ultimo Comandante”.

Partecipano al lutto la Banca di Cherasco, il Bra Calcio e la sezione braidese dell’Associazione Nazionale Alpini. Il Colonnello Giorgio Burdese ha lasciato la moglie Marilena, i figli Laura (con Cristiano), Andrea (vice-responsabile della filiale Banca di Cherasco a Caramagna Piemonte, team manager della Prima squadra di serie D e membro del consiglio direttivo dell’A.C. Bra ndr), il nipote Sandro.

Condoglianze alla famiglia dalla redazione di Ideawebtv.