Volley A2/M – Inizia il lungo viaggio di Cuneo: la prima tappa è la trasferta di Brescia

Dopo quasi due mesi di preparazione è ora di fare sul serio per la BAM Acqua S. Bernardo Cuneo. I ragazzi dei coach Giaccardi e Gallesio iniziano la regular season di A2 dopo la presentazione di lunedì all’Oktoberfest, e lo fanno subito con una trasferta insidiosa.

I cuneesi saranno infatti impegnati sul campo della Consoli McDonald’s Brescia, altra formazione storica della seconda lega nazionale. La sfida si prospetta interessante, contro una formazione esperta ma che non avrà più a disposizione Alberto Cisolla, ritiratosi alla fine della stagione 2021/22. Non vanno però sottovalutati però elementi come l’opposto Fabio Bisi e lo schiacciatore Andrea Galliani, ex della gara. Lo straniero di Brescia è il cubano Abrahan Alfonso Gavilan, schiacciatore di 197 cm, arrivato dal campionato turco.

Saranno molte le gare a cui prestare attenzione in questa giornata, in cui le favorite avranno subito test sulla carta probanti. La retrocessa Consar RCM Ravenna ospita l’insidiosa Kemas Lamipel Santa Croce del neo coach Vincenzo Mastrangelo, mentre l’altra squadra in arrivo dalla A1, la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sarà ospite della giovane Cave Del Sole Lagonegro in un vero e proprio “Derby del sud”.

La dominatrice della scorsa regular season, la Agnelli Tipiesse Bergamo, aprirà le ostilità sul campo della rinnovatissima Pool Libertas Cantù, guidata in panchina dall’ex-VBC Francesco Denora. Altra formazione certamente ambiziosa è la BCC Castellana Grotte, che terrà a battesimo (di fuoco) la neopromossa Videx Grottazzolina.

Molta curiosità c’è sulla Conad Reggio Emilia, guidata in panchina da Luca Cantagalli e in campo dal figlio Diego. Gli emiliani sono molto diversi dalla squadra che aveva conquistato la promozione in A1 (poi ceduta a Siena) e si metteranno alla prova sul campo di una HRK Motta di Livenza che dovrà cercare da subito importanti punti salvezza. Chiude la giornata la gara tra l’altra neopromossa, la Tinet Prata di Pordenone, e la rinforzata Delta Group Porto Viro.

Tutte le gare sono caratterizzate da vicinanza geografica: questo perché il ritorno sarà il 26 dicembre, con la Lega che ha cercato di ridurre i chilometraggi per quella data.

SERIE A2 MASCHILE – GIORNATA 1

Consar RCM Ravenna – Kemas Lamipel Santa Croce

HRK Motta di Livenza – Conad Reggio Emilia

Consoli McDonald’s Brescia – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Cave Del Sole Lagonegro – Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Pool Libertas Cantù – Agnelli Tipiesse Bergamo

Videx Grottazzolina – BCC Castellana Grotte

Tinet Prata di Pordenone – Delta Group Porto Viro