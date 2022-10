Volley A2/M: Cuneo presenta squadra e stagione all’Oktoberfest (FOTO e VIDEO)

La BAM San Bernardo Cuneo è pronta a scendere in campo: la squadra biancoblu è stata presentata ieri sera nel all’Oktoberfest di Cuneo. La serata è stata presentata da Maurizio Colantoni, giornalista Rai e voce della Pallavolo Italiana, coadiuvato da Gabriele Costamagna, presidente del Cuneo Volley.

Tra le autorità presenti che sono intervenute anche l’Assessore allo sport Valter Fantino e il vice sindaco Luca Serale, oltre che Ezio Raviola, presidente della fondazione CRC, e tutti gli sponsor. La serata è stata è un’occasione per presentare anche la nascita del Cuneo Sitting Volley, la pallavolo da seduti per disabili e normodotati, già seconda squadra in Piemonte.

Tra le novità di quest’anno inoltre la nuova divisa: una maglia bincoazzurra ottenuta interamente da plastica riciclata con il disegno di un’aquila sopra la Bisalta.

Dulcis in fundo i giocatori: un mix tra giovani, come Esposito e Cardona (figlio d’arte di Maikel), e giocatori esperti come Parodi e capitan Botto, ma anche un tocco di internazionalità con la presenza del nazionale svizzero Köpfli che non guasta. La prima gara della formazione cuneese è in programma per domenica 9 ottobre ore 18 in trasferta contro l’Atlantide Pallavolo Brescia.