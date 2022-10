Atletica: Bruno Sarale d’argento al Trofeo delle Regioni Master

Si è svolto a Isernia sabato 1 ottobre, in giornata unica, il Trofeo delle Regioni Master di atletica, giunto quest’anno alla sesta edizione tenutasi per la prima volta in Molise.

Quindici le regioni che hanno partecipato: Lazio, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Toscana, Emilia Romagna, Basilicata, Friuli, Sicilia, Puglia, Marche, Calabria e Liguria.

La rappresentativa del Piemonte, detentrice del titolo conquistato lo scorso anno a Mondovì, era composta da trenta atleti, tra donne e uomini, animati come sempre da grande motivazione ed entusiasmo, dimostratisi competitivi seppure con un paio di defezioni dell’ultimo minuto.

Ottimo risultato per la squadra femminile che, nonostante diversi infortuni, conquista un ottimo secondo posto alle spalle del Lazio. Settimo posto per la squadra maschile, mentre nella combinata la nostra regione sfiora il podio, classificandosi al quarto posto.

In primo piano Francesca Iuri F60 (SS Vittorio Alfieri Asti), terza nell’alto con 1,30 (1000) e prima nel triplo con 9,12 (990). Il miglior risultato in assoluto è di Ivana Roggero F65 (Amatori Masters Novara) nella marcia 3000 metri in 18’19”65 (1163).

Al maschile risultati di rilievo arrivano nei 3.000 metri, dove sul podio salgono ben due piemontesi, Bruno Sarale (PAM Mondovì-Chiusa Pesio), categoria M70, medaglia d’argento col tempo di 11:18,26 (906) e Franco Dossena (Atletica Novese), categoria M75, medaglia di bronzo col tempo di 12:11.20 (899).

c.s. Piemonte.fidal.it